Zayn: pré-venda do show de ex-One Direction no Brasil começa nesta terça-feira (10)
Cantor anunciou turnê internacional do seu quinto álbum solo, que será lançado em abril
O cantor britânico Zayn, ex-integrante do grupo One Direction, sairá em turnê para promover seu quinto álbum de estúdio. A pré-venda de ingressos dos shows, que incluem o Brasil, começou nesta terça-feira (10).
Produzida pela Live Nation, a “The Konnakol Tour” conta com 31 apresentações em cidades da América do Norte, América do Sul e Reino Unido. A agenda começa no dia 12 de maio, em Manchester, na Inglaterra, e chega ao fim em 20 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.
São Paulo recebe a turnê no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. A venda geral no Brasil abre ao público na quarta-feira (11), às 10h, através do site Ticketmaster. Os ingressos custam a partir de R$ 245.
Recentemente, Zayn anunciou o lançamento de “Konnakol”, seu novo disco, para 17 de abril. “Die For Me”, primeiro single do álbum pop, já está disponível nas plataformas de streaming.