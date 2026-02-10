Ter, 10 de Fevereiro

MÚSICA

Zayn: pré-venda do show de ex-One Direction no Brasil começa nesta terça-feira (10)

Cantor anunciou turnê internacional do seu quinto álbum solo, que será lançado em abril

Zayn se apresenta em São Paulo no dia 10 de outubroZayn se apresenta em São Paulo no dia 10 de outubro - Foto: Nabil Elderkin/Divulgação

O cantor britânico Zayn, ex-integrante do grupo One Direction, sairá em turnê para promover seu quinto álbum de estúdio. A pré-venda de ingressos dos shows, que incluem o Brasil, começou nesta terça-feira (10).

Produzida pela Live Nation, a “The Konnakol Tour” conta com 31 apresentações em cidades da América do Norte, América do Sul e Reino Unido. A agenda começa no dia 12 de maio, em Manchester, na Inglaterra, e chega ao fim em 20 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. 

São Paulo recebe a turnê no dia 10 de outubro, no Allianz Parque. A venda geral no Brasil abre ao público na quarta-feira (11), às 10h, através do site Ticketmaster. Os ingressos custam a partir de R$ 245.
 

Recentemente, Zayn anunciou o lançamento de “Konnakol”, seu novo disco, para 17 de abril. “Die For Me”, primeiro single do álbum pop, já está disponível nas plataformas de streaming. 

