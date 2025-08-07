A- A+

BREGA Zaynara e Raphaela Santos lançam clipe de "Aceita Meu Tchau" nesta quinta-feira (7) Parceria entre as cantoras marca o encontro do brega do Pará com o brega de Pernambuco

O brega de Belém e o brega do Recife se encontram em “Aceita Meu Tchau”, da paraense Zaynara. Gravada em parceria com Raphaela Santos, nome da cena pernambucana, a faixa ganha videoclipe nas plataformas digitais nesta quinta-feira (7), a partir das 21h.

“Sou fã de vários artistas de Pernambuco e admiro muito a cultura da região. Já acompanhava a carreira de Raphaela e, desde que ela regravou uma música minha, fiquei com vontade de fazer algo juntas”, explicou Zaynara, em entrevista à Folha de Pernambuco.

No Congresso, Recife e Belém travam uma disputa pelo título de Capital Nacional do Brega, gênero musical importante para as duas cidades. Zaynara espera que, com a junção da sua voz e a de Raphaela, a música possa reverberar para além de qualquer rixa.

“Acho que a gente tem mesmo que passar por cima disso e levar as nossas culturas juntos. Há muita potência nesse elo entre o Norte e o Nordeste. São regiões que escutam a música de todos os lugares do País, mas nem todos os lugares do Brasil ouvem o som que a gente faz. Então, acho muito importante a gente unir forças”, defende.

Dirigido por Bruno Martinho, o vídeo foi filmado em Pernambuco, no mês de julho. Com direito a trocas de figurinos, as gravações tiveram como cenário as águas de uma lagoa da região de Santana, conhecida como Lagoa Azul, em Jaboatão dos Guararapes. A faixa é o segundo lançamento do novo disco de Zaynara.

Exaltando a beleza da natureza, o clipe busca inspiração em uma lenda. “Meu próximo álbum [do qual ‘Aceita Meu Tchau’ faz parte] traz o lado místico do Pará. Fiz isso em ‘Perfume da Bôta’ e agora com esse novo videoclipe, que permeia a vitória-régia, embora não conte exatamente a história da lenda”, detalha a cantora.

O lançamento do disco ocorre um dia antes do aniversário de Zaynara, que completa 24 anos nesta sexta-feira (8). Um dos principais nomes da nova geração da música paraense, a cantora foi escolhida artista revelação pelo Prêmio Multishow do ano passado e prepara seu primeiro álbum pela Sony.

