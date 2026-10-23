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INTERNACIONAL Zaynara leva o beat melody paraense à Portugal após participação no Grammy Latino Cantora paraense se apresenta em 15 de novembro, na Casa da Música, no Porto, durante festival que também terá show de Fafá de Belém

A cantora Zaynara dará um novo passo na carreira internacional em novembro. Após participar da cerimônia do Grammy Latino, marcada para o dia 12, nos Estados Unidos, a artista seguirá para Portugal, onde fará seu primeiro grande show fora do Brasil.

A apresentação está prevista para 15 de novembro, na Casa da Música, no Porto, como parte da programação do Festival Floresta Amazónica.

Indicada pela primeira vez ao Grammy Latino, Zaynara disputa a categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o EP "Amor Perene".

A participação no evento português amplia a circulação de seu trabalho e leva o Beat Melody, vertente musical associada à cena paraense, a um palco europeu.

Ao anunciar a presença da cantora, a Casa da Música destacou a força de sua atuação e a relação com suas origens.

“Com uma energia vibrante em palco e uma forte identidade artística, Zaynara simboliza a renovação criativa da Amazônia do século 21”, afirma a instituição em seu site oficial.

Realizado de 12 a 28 de novembro, o Festival Floresta Amazónica propõe uma programação que aproxima manifestações artísticas, natureza e experiências imersivas.

A edição também contará com um show de Fafá de Belém no dia 15, reunindo duas artistas de diferentes gerações ligadas à música do Pará.

Zaynara celebrou a oportunidade de apresentar seu trabalho ao público português, especialmente em um momento marcado pelo reconhecimento internacional.

“Estou muito feliz em viver esse momento da minha carreira e em ver onde o Beat Melody está chegando. Poder levar a música paraense para outro país, como Portugal, logo após minha primeira indicação ao Grammy Latino, é algo que eu sonhava, mas que também não esperava que acontecesse tão rápido. Eu sinto muita gratidão por cada novo espaço que alcanço com meu time e gosto de reforçar que tudo isso acontece especialmente em função do meu público”, declarou.

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