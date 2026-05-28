A- A+

SOM DO PARÁ Zaynara transforma o beat melody em vertigem pop no EP "Delirar" Cantora paraense mergulha no universo frenético do "rock doido", revisita a própria trajetória e lança audiovisual que aproxima aparelhagem, tecnologia e dança em uma experiência sensorial

Entre sintetizadores cortantes, guitarras herdadas do calypso e explosões sonoras que parecem nascer direto do coração das aparelhagens paraenses, Zaynara abre uma nova etapa da carreira com o EP “Delirar”, disponível nest quinta (28) nas plataformas de streaming.

O trabalho reúne cinco faixas – entre inéditas e releituras – e funciona como um mergulho na estética que ajudou a consolidar: o beat melody, ritmo que ela define como uma vertente do brega paraense acelerada, atravessada por beats eletrônicos e pela levada da guitarra amazônica.

Muito além do que lançar um novo trabalho, a artista quis revisitar a própria origem. “Eu queria muito voltar à essência do beat melody do meu primeiro álbum, que foi cheio de experimentos. Então, eu queria revisitar esse lugar e fazer um trabalho completo só disso.”

O ápice da aparelhagem

Em “Delirar”, a cantora aproxima ainda mais o beat melody do chamado “rock doido” – momento catártico das festas de aparelhagem do Pará, marcado por um andamento frenético, cortes bruscos, luzes, euforia e uma avalanche eletrônica. “É um momento de explosão”, resume Zaynara. “Toda aquela coisa da pirotecnia. A música é muito eletrônica, tem muitas batidas, muitos cortes.”

A artista vê o gênero como algo já entranhado na cultura paraense, ainda que agora ganhe contornos mais definidos e maior presença na música pop nacional. “A música que a gente faz no Pará sempre foi pop. As pessoas só estão conhecendo mais hoje o que a gente sempre viveu.”

Corpo, dança e delírio

As inéditas “Algema” e “Delirar”, que abrem o EP, funcionam como uma espécie de narrativa de pista. A primeira aposta numa personagem segura do próprio desejo. “Eu queria colocar a pessoa nesse lugar de: ‘eu que mando aqui’”, diz a cantora sobre a faixa, que ainda sampleia o clássico “Mãos para o Alto”, do Bonde do Tigrão.

Já “Delirar”, que dá nome ao projeto, traduz o clímax da experiência. Na imaginação de Zaynara, o EP funciona como um elevador em ascensão, em que cada faixa corresponde a um andar até chegar ao estado de êxtase. “Na minha cabeça, ‘Delirar’ é como se a gente chegasse nesse andar.”

O trabalho também evidencia uma Zaynara mais performática. “Eu adoro dançar”, conta. “Estou me sentindo mais segura. As coreografias estão bem marcadinhas.”

Pará futurista

O EP foi lançado hoje, junto com um audiovisual da faixa “Algema”. Nos próximos dias 29, 1º, 3 e 5 de junho irá ao ar, faixa a faixa, o restante do audiovisual, que foi gravado em Belém. É a primeira vez que a cantora registra um projeto diante de público.

O clima intimista foi pensado para aproximar fãs e artista num ambiente tomado por referências tecnológicas, neon e cores vibrantes. “Eu queria que a galera que estivesse ali vivesse aquele momento comigo. Delirasse junto comigo”, afirma.

Produzido por Will Love, da Gang do Eletro, o projeto ainda revisita canções conhecidas da trajetória da cantora, como “A Destruidora” (single de 2021), “Aceita Meu Tchau” e “Águas Rasas”, ambas do álbum “Amor Perene” (2025), agora remodeladas sob a energia acelerada do novo trabalho.

Enquanto o Brasil descobre cada vez mais a música produzida no Norte, Zaynara parece decidida a transformar o Beat Melody em linguagem universal, sem abandonar as raízes de onde tudo começou.

Veja também