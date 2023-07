A- A+

LUTO Zé Celso: como as queimaduras levaram à falência renal e dos outros órgãos A criação de feridas na pele facilita o contato com bactérias oportunistas, que causaram as infecções responsáveis por agravar o quadro como do dramaturgo

O dramaturgo José Celso Martínez morreu na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, por falência múltipla dos órgãos. O dramaturgo estava internado na UTI do Hospital das Clínicas para tratar queimaduras decorrentes de um acidente em sua casa. A falência de órgãos é a principal causa de morte e uma importante causa de morbidade após queimaduras, a de acordo com a Revista Brasileira de Queimaduras.

As queimaduras térmicas, causadas pelo contato com fogo, causam a desnaturalização de proteínas da pele e em seguida, a necrose por coagulação. Esses danos podem facilitar o contato do sangue com bactérias. Além disso, o corpo tende a perder muito líquido.

As queimaduras podem ter até três graus, de acordo com a profundidade da lesão provocada. A de 1° grau atinge a superfície da pele, a de 2° se estende para a partes mais profundas da pele e a de 3° grau ultrapassa a barreira de pele e pode danificar músculos, tendões, órgãos e até os ossos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.





