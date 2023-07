A- A+

TEATRO Zé Celso é internado em São Paulo com queimaduras no corpo Dramaturgo teve queimaduras em 60% do corpo e foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo

O dramaturgo José Celso Martinez deu entrada nesta segunda-feira na emergência do Hospital das Clínicas, em São Paulo, com queimaduras em 60% do corpo. Ele foi encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).



As primeiras informações são de que o dramaturgo teria se queimado após um incêndio provocado pelo aquecedor de sua casa. Três outras pessoas também teriam se ferido no incêndio, mas com menos gravidade.

Nascido em 1937, Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país, tendo se tornado um dos principais nomes do meio a partir dos anos 60 ao liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

