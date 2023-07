Zé Celso e Marcelo Drummond: conheça a história de amor e o casamento após 37 anos

A- A+

Juntos há 37 anos, José Celso Martinez Corrêa e Marcelo Drummond haviam se casado no último mês, com uma grande festa entre amigos. Os dois viveram uma "união amorosa, criativa e orgiástica", como descreveu o convite para a cerimônia, que ocorreu no início de junho na sede do Teatro Oficina, companhia fundada pelo diretor teatral, em 1958.

Zé Celso morreu nesta quinta-feira (6), aos 86 anos, por complicações de saúde decorrentes de um incêndio que atingiu seu apartamento no Paraíso, Zona Sul da capital paulista, na madrugada de terça-feira (4). Uma das motivações para a formalização do relacionamento foi a preocupação com a gestão do teatro e de seus bens após sua morte, como o próprio diretor teatral reforçava.

O casal iniciou o relacionamento em 1987 e se conheceram durante período em que Zé Celso estava morando no Rio de Janeiro. O artista caminhava pela Gávea após assistir à estreia da ópera americana "Porgy and Bess", quando viu Marcelo do outro lado da rua. "Nos olhamos e imediatamente aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar. Subimos para o apartamento, fodemos e depois a gente leu 'As Bacantes'. Esse foi nosso primeiro encontro", afirmou em entrevista ao Terra, em 2021.

A união foi anunciada antes mesmo da primeira troca de olhares. Durante consulta com uma mãe de santo, Marcelo jogou búzios, oráculo utilizado em religiões de matriz africana com fins de orientação espiritual, que afirmaram que ele conheceria um "velho", como o próprio classificou, que o levaria para o teatro. O ator tinha 24 anos na época e acabara de trancar seu curso de biologia para estudar artes cênicas. Em contrapartida, Zé também havia consultado um pai de santo que afirmou que um homem mais novo entraria na sua vida e se tornaria tudo para ele.

No mês seguinte, os dois estavam morando juntos em São Paulo e Drummond estreava na peça "As barcantes". De lá para cá, o ator, de 60 anos, já participou como diretor, produtor ou iluminador de quase todas as montagens do grupo sediado no Bixiga.

Foram 7 anos de namoro monogâmico, até que ambos decidiram que seria melhor se eles pudessem ter outros relacionamentos enquanto estavam juntos. "Ele teve namorados, eu tive namorados. Foi sempre assim, livre", disse Celso. O casal não morava junto, mas eram vizinhos de prédio e frequentavam o apartamento um do outro. "Já moramos juntos, na mesma cama, mas depois não", afirmou, "faz tempo que não", complementou Drummond.

Após todos esses anos juntos, muitos trabalhos realizados no Oficina e a consolidação da carreira de Drummond como ator, o que era seu sonho, surgiu a ideia da oficialização da união. A principal motivação foi assegurar o direito do ator sob o Oficina e os bens de Zé Celso. A cerimônia, descrita pelo casal como um “rito artístico-ecumênico” contou com a presença de vários nomes da cena cultural brasileira, além de shows de Marina Lima e Daniela Mercury.

