SAÚDE Zé Celso: quadro de saúde se agrava, com início de insuficiência renal Ele está internado na UTI do Hospital das Clínicas para tratar queimadura no corpo provocada por acidente em sua casa

Internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo desde ontem, terça-feira, com queimaduras graves no corpo, José Celso Martinez, de 86 anos, tem o quadro de saúde agravado. O dramaturgo não reagiu bem aos tratamentos e está com início de insuficiência renal. A situação demanda mais medicações para manter a pressão arterial controlada.

Zé Celso teve metade do corpo queimado em incêndio ocorrido em sua casa. Três outras pessoas também ficaram feridas, mas com menos gravidade e estão sendo atendidas em um posto de saúde. Seu marido, Marcelo Drummond, o ator Victor Rosa e um cuidador.

Quem é Zé Celso?

Nascido em 1937, Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país, tendo se tornado um dos maiores nomes do meio a partir dos anos 60 ao liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

Em nota, o Teatro Oficina informou que as outras três pessoas que estavam no apartamento estão sob observação médica, inclusive o marido de Zé Celso, Marcelo Drummond. O cãozinho de estimação do dramaturgo, chamado Nagô, também está em uma clínica veterinária em observação.

