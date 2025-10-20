ZÉ FELIPE
Zé Felipe acompanha show da namorada Ana Castela no Classic Hall, em Olinda
Casal assumiu recentemente a relação e esbanja sintonia nas redes sociais
A boiadeira fenômeno de público, Ana Castela se apresentou, no último sábado (18), na casa de shows Classic Hall, em Olinda.
Um dos principais nomes do feminejo atual, Castela esbanjou carisma, figurinos, hits e... O namorado a tiracolo.
O cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora Virginia, acompanhou a namorada dos bastidores (o casal assumiu recentemente a relação) e chamou a atenção dos fãs da boiadeira, como Ana Castelo é conhecida.
*Com informações da assessoria de imprensa