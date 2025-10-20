Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ZÉ FELIPE

Zé Felipe acompanha show da namorada Ana Castela no Classic Hall, em Olinda

Casal assumiu recentemente a relação e esbanja sintonia nas redes sociais

Reportar Erro
Zé Felipe assistiu ao show de Ana Castela do backstageZé Felipe assistiu ao show de Ana Castela do backstage - Foto: Felipe Souto Maior/Divulgação

Leia também

• Coração Acelerado: Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

• Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente e atualizam relação

A boiadeira fenômeno de público, Ana Castela se apresentou, no último sábado (18), na casa de shows Classic Hall, em Olinda.

Um dos principais nomes do feminejo atual, Castela esbanjou carisma, figurinos, hits e... O namorado a tiracolo.

O cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora Virginia, acompanhou a namorada dos bastidores (o casal assumiu recentemente a relação) e chamou a atenção dos fãs da boiadeira, como Ana Castelo é conhecida. 

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter