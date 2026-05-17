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famosos Zé Felipe canta música para Virginia Fonseca em show, e público faz coro por reconciliação Dois dias após término do namoro entre a influenciadora digital e o jogador Vini Jr, reação de cantor chama atenção e alimenta especulações sobre retomada de casamento

Não deu outra. Na apresentação realizada por Zé Felipe, no último sábado (16), na cidade de Palatina (PR), no Paraná, o nome de Virginia Fonseca encheu a boca de grande parte do público.

Em determinado momento do show — quando o cantor entoou a letra "Só tem eu", composta, em 2020, para a ex-mulher —, a plateia clamou, aos berros, por uma reconciliação do artista com a influenciadora digital, solteira novamente após o término do namoro com Vini Jr. "Virginia! Virginia! Virginia!", gritaram os espectadores. A reação de Zé Felipe chamou atenção.

"Pode parar", pediu o cantor diante do público — e fim de papo sobre isso, como demonstrou. "Vamos lembrar que a vida é hoje, meu brother. Amanhã a gente não sabe, então vamos viver o hoje. Vamos amar hoje, vamos aproveitar hoje, porque o amanhã a Deus pertence", acrescentou.

Zé Felipe e Virginia foram casados por cinco anos, entre 2020 e 2025. Os dois são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Desde a última sexta-feira (15), quando Virginia anunciou o término do relacionamento com Vini Jr, admiradores do ex-casal vêm se manifestando nas redes sociais para incentivá-los a retomar o casamento.

Aliás, especulações sobre um possível "revival" do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe têm movimentado a internet. No último sábado (16), o filho do sertanejo Leonardo chamou atenção ao mostrar uma ligação de vídeo com as filhas.

Na imagem compartilhada por meio do Instagram, seguidores notaram no canto da tela a aba de um boné azul — acessório semelhante ao que Virginia havia usado mais cedo no mesmo dia. Ela estaria, então, junto do ex? Mistério.

Término enigmático

A surpresa em torno da separação de Virginia Fonseca e Vini Jr acontece justamente porque, nas horas que antecederam o anúncio, nada indicava uma crise pública entre os dois. Na última quinta-feira (14), a influenciadora digital acompanhou uma partida do jogador em Madri e chegou a publicar registros ligados ao jogo nas redes sociais.

Mais tarde, o casal ainda foi visto junto num jantar luxuoso na capital espanhola, em clima aparentemente descontraído.

O contraste entre a rotina romântica exibida poucas horas antes de Virginia publicar um comunicado, nas redes sociais, sobre a separação ajudou a transformar o assunto num dos mais comentados das redes sociais ao longo da semana.



No texto compartilhado por Virginia, a influenciadora digital indicou que a decisão envolveu limites pessoais e valores inegociáveis. "Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer."

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