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FAMOSOS Zé Felipe compartilha pane em jatinho e cancela show na festa do influenciador Alvaro Xaro Com o imprevisto, ele chegou a tentar pedir emprestado o jato da ex-esposa, Virginia Fonseca, mas o piloto não estava disponível para o voo

O cantor Zé Felipe compartilhou nas redes sociais, na madrugada desta sábado (7), que o avião que ele viajaria para o aniversário do influenciador Álvaro Xaro sofreu uma pane momentos antes de decolar. O voo acabou cancelado e o artista, que era uma das atrações da festa, não conseguiu comparecer.

"Estava indo agora para o aniversário do Álvaro, pra tocar empolgadão... E o avião deu uma pane, mano. E não deu pra gente decolar. Meu avião está em manutenção", disse.

O filho do cantor Leonardo declarou que ia para a festa com o avião do pai. Com o imprevisto, ele chegou a tentar pedir emprestado o jato da ex-esposa, Virginia Fonseca, mas o piloto não estava disponível para o voo.

"Eu liguei pra Virginia, ela me emprestou o dela, mas por ser em cima (da hora), a gente não conseguiu falar com o piloto", afirmou em vídeo publicado no Instagram.





"Os pilotos estão nos Estados Unidos e não deu, mas Deus sabe o que faz. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade... Pouco chateado porque eu queria ir, cantar pra quem eu gosto, amo o Álvaro. Têm vários amigos que estão lá na festa também, estava indo com a Rafa. Mas oportunidade não vai faltar e Deus sabe de tudo", afirmou o cantor.



Rafa Uccman, que acompanhava o cantor na viagem, também compartilhou detalhes do episódio. Segundo a influenciadora, os passageiros já estavam acomodados quando ouviram um barulho e sentiram uma mudança na pressão dentro da aeronave. Nesse momento, os pilotos interromperam a decolagem para verificar o problema.

"Gente, que susto! A gente estava prestes a decolar quando, no início da decolagem, ouviu um barulho muito forte e a pressão da aeronave mudou do nada. A gente começou a sentir uma pressão muito forte no ouvido. Acendeu uma luz, e os pilotos voltaram para a base, de onde o avião sai. Eles foram verificar o que era e estão lá até agora", relatou.

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