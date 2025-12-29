Zé Felipe e Ana Castela anunciam término do namoro; confira o comunicado na íntegra
O anúncio foi feito nas redes sociais de Zé e repostada por Ana; o casal ficou junto por dois meses
Zé Felipe a Ana Castela não são mais um casal. No início da noite desta segunda (29), foi anunciado o término do namoro. A decisão foi publicada nas redes sociais de Zé Felipe e compartilhada por Ana Castela.
O casal estava junto desde outubro deste ano, quando ambos se separaram dos seus pares, na época: Zé Felipe havia terminado o casamento com a influencer Virgínia Fonseca, e Ana Castela, encerrado o relacionamento com o também cantor Gustavo Miotto.
Na publicação, Zé Felipe destaca que não houve nenhum desentendimento entre o (agora ex) casal. “Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho."
Confira o texto de Zé Felipe na íntegra:
“Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim.
Sou grato por tudo o que vivemos juntos.
Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro
Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.
Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela.
Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche.
Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês.
E para deixar claro, eu amo a Ana.
Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo.
Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela.
Se forem inventar mentiras, falem de mim,
porque to foda-se...
Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento.”