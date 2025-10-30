Zé Felipe faz mudança em tatuagem dedicada a Virginia

A- A+

Zé Felipe e Virginia Fonseca trocaram tatuagens em homenagem um ao outro durante o casamento. Uma das que mais chamava atenção no cantor era o apelido da influenciadora, "Vi", no pescoço.

Separado desde maio deste ano, Zé decidiu alterar o desenho. Em fotos publicadas no Instagram nessa quarta-feira, 29, ao lado da nova namorada, a cantora Ana Castela, o público percebeu uma adaptação: a tatuagem agora exibe a palavra "vida".

Durante o relacionamento com Virginia, o cantor fez outras tatuagens em homenagem à família. Ele também eternizou, em um dos braços, o nome da marca de cosméticos da influenciadora, a We Pink. Um mês antes do término, em viagem ao Japão, eles fizeram uma tatuagem em kanji com significado "amor".

Virginia, por sua vez, também tem tatuagens dedicadas ao ex-marido - entre elas, o nome dele no pescoço. Fãs mais atentos acreditam que ela esteja passando por um processo de remoção.

Zé Felipe e Ana Castela assumiram o namoro no início de outubro, durante a gravação do Domingo Legal, no SBT, quando deram o primeiro beijo em público. Já Virginia está namorando o jogador Vini Jr., com quem oficializou o relacionamento após polêmicas no último dia 28 de outubro.



