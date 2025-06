A- A+

CELEBRIDADES Zé Felipe inicia processo de separação de Virgínia Fonseca e pede a guarda dos filhos O cantor deu entrada no processo nesta quarta (26), no Tribunal de Justiça de Goiás

Após quase um mês do anúncio da separação, o cantor Zé Felipe deu iniciou ao processo formal de divórcio da influenciadora Virgínia Fonseca. Nesta quarta (24), ele deu entrada no processo, no Tribunal de Justiça de Goiás.

De acordo com o portal Leo Dias, Zé Felipe pede a guarda compartilhada dos filhos. Ele e Virgínia tiveram, juntos, três filhos: Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 2 anos, e José Leonardo, 9 meses.

A separação de Zé Felipe e Virgínia vem após cinco anos de união. O cantor já deixou a mansão em que morava com Virgínia, mas, ambos relatam que mantêm uma boa relação, principalmente em nome dos filhos.

