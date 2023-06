Zé Felipe paga R$ 20 mil em garrafa de vinho, e Virginia reclama: "Álcool purinho"

A- A+

De férias na Ilha de Canouan — destino no Caribe onde os bilionários se escondem dos milionários, como mostrou uma reportagem do GLOBO recentemente —, o cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca mostraram, por meio das redes sociais, que pagaram US$ 4 mil (o equivalente a R$ 20 mil) numa garrafa de vinho.

"Álcool purinho", reclamou Virginia, ao comentar o fato, por meio de um vídeo postado no Instagram. "Mas o Zé está assim: 'Que vinho maravilhoso'. Nossa...", acrescentou a influenciadora. Em outra publicação, a jovem de 24 anos afirmou: "Jantamos pizza, comemos uma banana split...". Ao que Zé Felipe a interrompeu: "Tomamos uma garrafa de vinho". E Virginia emendou: "Nossa, amor, esse vinho é puro álcool".

E Zé Felipe a questionou. "(Esse vinho) é bom para caramba. E não foi baratinho. Foi R$ 4 mil". Em seguida, diante da reação da mulher, o cantor se corrigiu: "Na verdade, foi US$ 4 mil". E Virginia disse que estava "chocada". Mas fez questão de compartilhar o fato com os seguidores. E ostentar.

Onde é a Ilha Canouan

Parte do Arquipélago das Granadinas, no Caribe, a Ilha Canouan se tornou, recentemente, o novo hot spot do luxo, jogando St. Barth, até então a queridinha das celebridades, para trás da fila. Chegar a esse pedaço do mapa exige um tiquinho de esforço. E grana.

Voos diários partem de Miami — ou seja: é necessário ter um visto americano — direto para Barbados, parada fundamental nessa conexão. Da terra de Rihanna, que tem sua imagem estampada por todos os lados, um jato particular leva os turistas VIPs até ao aeroporto de Canouan, construído com madeira e palha. A ilha tem 7,6 quilômetros e cerca de dois mil habitantes. "Temos mais tartarugas do que gente", afirma um funcionário do campo de aviação.

Nesse pedaço de terra, o que salta aos olhos são as ruas calmas e as montanhas desobstruídas, que entregam nas curvas uma visão espetacular de uma das maiores barreiras de corais do Caribe. Os moradores, a maioria agricultores e pescadores, também encantam com sua simpatia e desenvoltura na cozinha em pratos como fruta-pão assada e peixe-gato frito.

No meio dessa "simplicidade", o grupo hoteleiro Mandarim Oriental instalou seu primeiro complexo de resort no Caribe. É lá onde agora estão hospedados Zé Felipe e Virginia, sem os filhos recém-nascidos. São 26 suítes, dois tipos de vilas — oito Patio Villas (que seguem a linha contemporânea) e seis Lagoon Villas (com layout colonial). Alguns quartos têm acesso direto à praia. O que mais impressiona, no entanto, é o sistema computadorizado que controla iluminação, cortinas, ar-condicionado e som por meio de um tablet. Há ainda serviço de mordomo privê.

