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FAMOSOS Zé Felipe presta apoio a Virginia Fonseca após "humilhação pública" e reacende rumores Ex-casal é filmado dançando junto durante festa de Maria Alice, filha mais velha de ambos: 'Pode parar de conversa fiada', reage influencer

O cantor Zé Felipe voltou a chamar a atenção dos fãs ao demonstrar apoio público à ex-mulher, a Virginia Fonseca, após o desabafo feito pela influenciadora digital sobre os xingamentos que recebeu durante uma partida amistosa da Seleção Brasileira no Maracanã, no Rio de Janeiro, no último domingo (31). O gesto foi suficiente para reacender os rumores de uma possível reconciliação entre os dois, separados desde maio deste ano.

Na noite de segunda-feira (1º), Virginia compartilhou uma série de reflexões nas redes sociais depois de afirmar ter sido alvo de uma "humilhação pública" no estádio. Entre as milhares de interações recebidas na publicação, chamou a atenção a participação de Zé Felipe, que deixou uma sequência de emojis de aplausos nos comentários, em sinal de apoio à mãe de seus três filhos.

A manifestação do cantor ocorre em meio às constantes especulações sobre uma reaproximação do ex-casal. Nos últimos dias, os rumores ganharam força após Virginia e Zé Felipe aparecerem dançando juntos durante a festa de aniversário de Maria Alice, filha mais velha dos dois. O vídeo viralizou nas redes sociais e levou muitos seguidores a acreditarem que eles estariam ensaiando uma reconciliação.

Virginia, porém, já tratou de minimizar as teorias. Durante um evento de tecnologia realizado em São Paulo, a influencer comentou a repercussão das imagens e mostrou estar acompanhando a movimentação dos fãs. Questionada diretamente sobre uma possível volta do relacionamento, ela respondeu em tom descontraído: "Ah, deixa eu falar. Pode parar de conversa fiada!".

Apesar da negativa, a boa relação entre os dois continua despertando a curiosidade dos seguidores. Desde o anúncio da separação, Virginia e Zé Felipe têm mantido uma convivência próxima em função da criação dos filhos e não escondem demonstrações públicas de carinho e admiração mútua. Agora, o comentário deixado pelo cantor no desabafo da influenciadora voltou a alimentar as apostas dos fãs de que a história do casal ainda pode ganhar novos capítulos. r.

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