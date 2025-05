Zé Felipe sai em defesa de Virginia e afasta boatos sobre término: ''parem de inventar coisas''

A- A+

Virginia Fonseca está em Portugal acompanhando Zé Felipe, que se apresentou no país na quarta-feira (28), um dia após o casal anunciar a separação. A presença da influenciadora gerou repercussão nas redes, com críticas.

Na manhã desta quinta-feira (29), Zé Felipe usou os stories de sua conta no Instagram para defender a ex-mulher. "Quero pedir do fundo do meu coração pra todo mundo parar de atacar a Virginia", afirmou.

O cantor, que é alvo de boatos sobre uma suposta traição com uma de suas bailarinas, reforçou que a decisão foi tomada em comum acordo. "Não foi ela que terminou esse casamento. A gente entrou num consenso, nós dois juntos, e vimos que isso é o melhor pra não dar briga."

Zé Felipe destacou que, apesar da separação, mantém uma relação de respeito com Virginia, com quem tem três filhos. "Não tem quem tá sofrendo mais ou menos. Cada um tem sua forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, assim como eu."

Ele também pediu que parem de espalhar boatos sobre o casal. "Peço só que parem de inventar coisas, do fundo do coração mesmo", declarou. "A vida segue. Temos uma convivência maravilhosa. O carinho e o respeito existem, porque o maior presente que eu tive na vida quem me deu foi Deus e a Virginia — e pra ela também."

