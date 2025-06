Zé Felipe se muda para mansão de R$ 27 milhões no mesmo condomínio de Virginia Fonseca após divórcio

A- A+

O cantor Zé Felipe já está de casa nova. Recém-separado da influenciadora digital Virginia Fonseca — com quem tem os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses —, o artista de 27 anos decidiu se estabelecer numa mansão avaliada em R$ 27 milhões no mesmíssimo condomínio onde vive a ex-mulher, como apurou o Globo junto a corretores. O novo endereço, em Goiânia (GO), tem sete quartos num terreno 1,3 mil metros quadrados.

O filho do sertanejo Leonardo mostrou pela primeira vez, nesta quarta-feira (11), alguns detalhes do novo lar por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram. "Nesta parte de grama, vou fazer o parquinho das Marias (maneira pela qual chama as filhas). Vai dar para fazer muita coisa. Aqui já tem uma brinquedoteca, e é só por os brinquedos", contou.

A casa está localizada no condomínio Aldeia do Vale, que se assemelha a um clube de luxo. Lar de políticos, empresários e celebridades em Goiânia (GO), o lugar chama atenção pela grandiosidade: o espaço para mansões tem 18 lagos com nascentes próprias, espaço ecumênico, área para feirinhas semanais, quadras, piscina, hípica, heliponto, academia, pista para caminhada, circuito funcional, lanchonete, restaurante japonês... E por aí vai.

Em comunicado recente emitido à imprensa, Zé Felipe ressaltou que cultivava o interesse de continuar residindo no local para garantir proximidade com os filhos.



Por outro lado, Virginia Fonseca dá sinais de que deseja se afastar, de vez, do ex-marido. Nesta semana, ela revelou publicamente que vem consolidando a ideia de deixar Goiânia (GO) para estabelecer São Paulo como seu endereço definitivo, já que possui muitos compromissos na cidade — é lá que ela grava o programa de TV "Sabadou com Virginia".

A influencer está em busca de uma cobertura com cinco quartos, na capital paulista. Ela reclama, porém, dos altos preços. Segundo o jornal "Extra", a moça de 26 anos não se sente segura em comprar imóveis tão caros enquanto está na mira da CPI das Bets. Enquanto isso, nos momentos em que fica em São Paulo, segue hospedada na cobertura de uma amiga.

Veja também