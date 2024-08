A- A+

ZÉ LEZIN 40 ANOS Zé Lezin: após passar mal e deixar palco no Recife, humorista se recupera e show tem nova data Humorista precisou deixar o palco do Luiz Mendonça, na última sexta (23); no dia seguinte ele também não fez apresentação

Com vômito, diarreia e dor de cabeça, o humorista paraibano Nairon Barreto, o Zé Lezin, deixou o palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na última sexta-feira (23).



O show, que marcaria os 40 anos de carreira do matuto contador de causos, também ocorreria no dia seguinte, no mesmo local.



A nova data já foi remarcada: será em 27 de setembro, no Luiz Mendonça.



Quem adquriu ingressos para o show cancelado, pode acessar a nova data com os mesmos bilhetes.



Mas também existe a opção de solicitar reembolso via e-mail do site vendas Bilheteria Digital: [email protected]







Nota oficial

Em nota da ES Produções, houve a confirmação de que o humorista precisou adiar o evento, após sentir-se mal. Veja nota:

A ES Produções, comunica que, por motivos de forças maior, o show em comemoração aos 40 anos do humorista Nairon Barreto, o Zé Lezin, precisará ser adiado.



Ontem (sexta) o humorista estava no primeiro show no Recife, quando se sentiu mal e precisou deixar o palco. O show que aconteceria hoje às 20h, no Teatro Luiz Mendonça precisou ser adiado e o Nairon passa por cuidados médicos.

De acordo com a produção e assessoria do artista, foi constatado que ele foi acometido por uma virose.



Nairon chegou a ser levado a uma emergência de um hospital no Recife e enquanto aguardava resultado dos exames, tomou soro e logo teve alta.



Mensagem no Instagram

Em sua rede social, Nairon Barreto falou com o público e deu detalhes do que ocorreu na sexta-feira, pedindo também a comprensão do público.







