COMÉDIA Zé Lezin volta ao Recife com o espetáculo "Mamãe Eu Quero Rir!" Em homenagem ao Dia das Mães, show de humor será apresentado no dia 12 de maio

O humorista paraibano Nairon Barreto, que interpreta o personagem Zé Lezin, traz ao Recife um espetáculo em homenagem ao Dia das Mães. “Mamãe Eu Quero Rir!” será apresentado no Teatro Luiz Mendonça, no dia 12 de maio, às 20h30.

Para o show, o comediante promete piadas novas, que incluem causos com temas atuais, histórias de interior e as situações inusitadas vividas por toda mãe. Também estão no espetáculo as histórias que marcaram a sua carreira.



Apadrinhado por Chico Anysio, Nairon fez parte do elenco da Escolinha do Professor Raymundo, após fazer sucesso em bares e teatros da Paraíba. Zé Lezin é um personagem que ele interpreta há mais de 30 anos.

Serviço:

Zé Lezin em “Mamãe Eu Quero Rir!”

No dia 12 de maio, às 20h30

No Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)

Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada), à venda na Bilheteria Digital e na loja Adidas do Shopping Riomar

Informações: (81) 3355-9821 | 99848-9989



