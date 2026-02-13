A- A+

CARNAVAL 2026 Zé Manoel apresenta show "Do Sambalanço ao Pagode 90" no Carnaval do Recife Show do pernambucano será no Polo das Graças, reunindo repertório marcado pela memória dos bailes e da música urbana brasileira

O cantor, compositor e pianista Zé Manoel integra a programação do Carnaval do Recife 2026 com o espetáculo “Do Sambalanço ao Pagode 90”, na próxima segunda (16), às 22h, no Polo das Graças.

A apresentação nasce de uma pesquisa conduzida pelo próprio artista e estrutura um percurso musical que atravessa diversas fases do samba produzido para os salões e festas populares.

O repertório parte das sonoridades influenciadas pelo samba-jazz e pelo sambalanço das décadas de 1960, passa pela energia do samba-rock – associado a grupos históricos como o Trio Mocotó – e chega ao pagode romântico que se popularizou nos anos 1990.

Além do panorama histórico, o show também evoca o ambiente social que moldou esses estilos. Antes da popularização da internet, bailes e festas eram espaços de encontro, paquera e celebração coletiva, onde a música marcava histórias pessoais e afetivas.

Esses eventos, comuns em bairros e clubes, ajudaram a consolidar canções que se tornaram parte da memória de gerações.

Entre os marcos desse circuito cultural estiveram grandes bailes organizados por equipes de som, como o tradicional Chic Show, em São Paulo (SP), que simbolizou a força das festas populares na difusão da música negra brasileira.

Mesmo produções de menor escala contribuíram para perpetuar repertórios que seguem circulando até hoje, inclusive nas plataformas digitais.

Nesse contexto, os discotecários – responsáveis por selecionar e preservar acervos musicais – desempenharam papel fundamental na circulação de gravações raras e na formação do gosto do público.

O intercâmbio entre funk, soul e ritmos brasileiros também influenciou artistas e grupos que ajudaram a moldar o samba-rock e outras vertentes, consolidando nomes que marcaram época.

A década de 1990, por sua vez, assistiu à ascensão do pagode romântico, impulsionado principalmente por bandas paulistas que alcançaram projeção nacional e popularizaram o gênero em rádios, programas de televisão e revistas especializadas.

O espetáculo incorpora esse repertório afetivo, incluindo canções como “Meu Guarda-Chuva”, “Fato Consumado”, “Charlie Brown” e “Falador Passa Mal”.

Com direção musical de Thiaguinho Silva, o show aposta na atmosfera de baile coletivo para envolver o público. A proposta é celebrar o swing e a memória da música dançante brasileira, em clima festivo. “Ótimo baile – e tenha fé: amanhã um lindo dia vai nascer.”

SERVIÇO

Zé Manoel - "Do Sambalanço ao Pagode 90"

Quando: Segunda de Carnaval (16/02), às 22h

Onde: Polo das Graças - Parque das Graças, Graças - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @ze_manoel

* Com informações da assessoria

