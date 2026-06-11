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Música Zé Manoel celebra Dia dos Namorados no Alma Arte Café, nesta sexta (12) "Noite de Afetos", show em formato trio, convida o público a desacelerar e a vivenciar a arte como um território de presença, escuta e conexão humana

O cantor, compositor e pianista pernambucano Zé Manoel sobe ao palco do Alma Arte Café, em Olinda, nesta sexta (12), quando se comemora o Dia dos Namorados, para apresentar o espetáculo “Noite de Afetos", acompanhado pelos músicos Israel Silva (baixo) e Rostan Junior (bateria).

Reconhecido como uma das vozes mais originais da música brasileira contemporânea, Zé Manoel conduz o público por um repertório que dialoga com temas como identidade, ancestralidade, amor e pertencimento.



Em formato de trio, o artista amplia as possibilidades sonoras de sua obra, criando um ambiente de intensa troca musical, onde a delicadeza das canções encontra a liberdade da improvisação e a profundidade dos arranjos.

Com uma trajetória marcada pela fusão entre a canção popular, o jazz, a música de concerto e as tradições afro-brasileiras, Zé Manoel consolidou-se como um dos principais representantes da nova geração da música brasileira.



Sua produção artística tem sido reconhecida nacional e internacionalmente, incluindo a indicação ao Grammy Latino pelo álbum Do Meu Coração Nu, trabalho que reafirma sua capacidade de transformar experiências íntimas em obras de alcance universal.

Mais do que um show, a apresentação no Alma Arte Café propõe uma experiência sensorial e afetiva. A atmosfera intimista da casa potencializa a conexão entre artista e público, valorizando a escuta atenta e o compartilhamento de emoções através da música.

A programação integra as celebrações do Dia dos Namorados e reforça o compromisso do espaço em promover encontros culturais que unem arte, sensibilidade e experiências memoráveis. Para a ocasião, o público também poderá desfrutar de uma proposta gastronômica especial assinada pelo chef Lyon, além do lançamento antecipado do vinho da Copa, desenvolvido em parceria com a Wine Concept Brasil.

Em tempos de relações cada vez mais mediadas pela velocidade do cotidiano, a "Noite de Afetos" convida o público a desacelerar e a vivenciar a arte como um território de presença, escuta e conexão humana.

SERVIÇO:

Noite de Afetos com Zé Manoel Trio

Quando: 12 de junho de 2026, a partir das 19h (Casa abre às 18h).

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, nº 106 – Olinda

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) R$ 50 (social) R$ 340 (mesa), pelo Sympla.

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