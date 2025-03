A- A+

MÚSICA Zé Manoel e Isadora Melo celebram Capiba e Caymmi na Caixa Cultural Artistas se apresentam juntos no show "Capiba Caymmi" de 25 a 29 de março; a partir de R$ 15, disponíveis no site da Caixa na sexta, 21

Capiba e Caymmi, dois dos mais grandiosos compositores da Música Popular Brasileira serão celebrados entre os próximos dias 25 e 29 de março, no palco da Caixa Cultural Recife, por também dois gigantes da cena local: Zé Manoel e Isadora Melo.



A dupla apresenta o show "Capiba Caymmi" como intérpretes do vasto repertório do pernambucano e do baiano, além de passear, também, por canções autorais.

Com direção musical e arranjos de Rafael Marques, no palco a tríade 'amor, festas e lugares do Recife' ganham melodias em versos evocados por Zé e Isadora.

“Sobre o amor, há muitas composições com nomes de mulheres, amores frustrados e canções apaixonadas. Sobre as festas, temos as dos santos, o carnaval, o povo e costumes descritos na obra dos dois. Sobre o lugar, temos desenhos de geografia, descrições das paisagens, muito pano pra manga”, explica Isadora.

Parceria e

Repertório

A dupla, que já dividiu o mesmo palco em outras ocasiões, além de celebrar Capiba e Caymmi, trazem à tona composições próprias a exemplo, entre outras, de "Sem Teu Amor não Tenho Nada", de Isadora e "Não Negue Ternura", parceria de Zé e Luedji Luna.

Já do "compositor de frevos mais conhecido do País", que também percorria escritos em canções de amor, e de Caymmi, respectivamente o repertório das noites rememora "A Mesma Rosa Amarela" e "Morena do Mar".

"Samba da Minha Terra" e "Vatapá" (Caymmi), e "Madeira Que Cupim Não Rói" e "De Chapéu de Sol Aberto" (Capiba) são outras do cancioneiro de ambos que integram o set list.

Ações Formativas

Além das noites de shows, pelo menos três ações formativas vão acontecer no período.



Com inscrições gratuitas - realizadas no site da Caixa Cultural - concerto-aula, palestra e oficina compõem o projeto.



Na terça-feira (25) o maestro, compositor, arranjador e bandolinista Rafael Marques ministra o concerto-aula "A Estética do Frevo".



O encontro será às 14h e vai abordar temáticas como a origem e as categorias do ritmo pernambucano.

Na sexta-feira (28), às 16h, acontece a palestra "Capiba e Caymmi - Todos Cantam Sua Terra, Também Vou Cantar a Minha".



Ficará a cargo do jornalista, pesquisador e escritor José Teles tomar a frente do bate-papo para falar sobre a obra dos dois compositores como identitárias de Pernambuco e Banhia.

E no sábado (29), às 10h, Rafael Marques volta para comandar o oficina "Prática de Conjunto de Frevo", cujo público-alvo se direciona a estudantes de música, instrumento e canto.

SERVIÇO

Zé Manoel e Isadora Melo no show "Capiba Caymmi"

Quando: de terça-feira (25) ao sábado (29), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15, disponíveis no site da Caixa Cultural a partir da sexta, 21 de março

Informações: @caixaculturalrecife

