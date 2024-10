Zé Neto recebe alta após acidente que causou corte na cabeça

A- A+

O cantor Zé Neto recebeu alta na tarde desta quarta-feira após ser internado em decorrência de um corte sofrido na cabeça em um acidente com um veículo na fazenda da família. Na manhã desta quarta (2), o cantor já havia usado as redes sociais para se comunicar com fãs e atualizar seu estado de saúde.



"Graças a Deus, já estou melhor. E acredito que vou ter alta hoje. E está tudo bem, tá? Estou passando para deixar vocês tranquilos aqui", afirmou, por meio de vídeo no Instagram.

O artista brincou, diante da câmera do próprio celular, ao mostrar o olho roxo. "Já deu uma desinchada. Desceu um pouquinho de edema aqui... Mas o médico falou que é normal. Logo, logo, vou estar bem de novo, graças a Deus! Estamos marcando um ensaio já para voltar aos palcos, que é onde a gente ama e de onde nunca devia ter saído", disse, aos risos.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB) afirmou que a alta médica ocorre após "evolução satisfatória do quadro clínico". Mesmo assim, ele "seguirá em acompanhamento médico na instituição".

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi internado após ter sido vítima de um acidente na noite do último sábado. O artista estava no rancho do companheiro de dupla, em Fronteira, no Triângulo Mineiro, e andava com ele de UTV — um veículo off-road com mínimo de dois assentos — por uma trilha quando passou por um buraco e caiu.

— O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José do Rio Preto... Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem — relatou Natalia. — Foi um acidente de percurso, acontece.

Nos últimos meses, o cantor vinha tratando um depressão. Ele havia, inclusive, suspendido, pelo período de 90 dias, as apresentações de sua dupla com Cristiano para focar no tratamento da saúde mental, além de dar uma pausa nas publicações em suas redes sociais.



Duas semanas atrás, o artista, entretanto, quebrou a quarentena off-line para anunciar que participaria presencialmente de um momento de orações durante a madrugada do dia 12 de setembro. Assim ele tem feito: desde que anunciou o seu afastamento dos palcos, o cantor tem reforçado a sua ligação com a religião.

