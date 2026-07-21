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ADIAMENTO

Zé Ramalho adia apresentação da turnê "Show de Sucessos" em Pernambuco; confira a nova data

Os ingressos já adquiridos permanecem válidos automaticamente para a nova data e também será possível realizar o reembolso

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Zé RamalhoZé Ramalho - Foto: Leo Aversa/Divulgação

O show da turnê "Show de Sucessos", do cantor paraibano Zé Ramalho, que aconteceria no Classic Hall em 25 de setembro deste ano, ganha nova data.  A produção do evento informou que a apresentação em Pernambuco será adiada para o dia 27 de novembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos automaticamente para a nova data e será também possível realizar o reembolso. “Caso o cliente opte pelo reembolso do ingresso, deverá entrar em contato pelo telefone +55 81 3427-7501 para receber as orientações”, informa a nota oficial da organização do evento. 

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Confira a nota completa: 

A produção informa que o show de Zé Ramalho, inicialmente marcado para o dia 25 de setembro, será adiado para o dia 27 de novembro, visando garantir as melhores condições de mobilidade, organização e participação do público, preservando toda a estrutura planejada para receber o espetáculo de um dos maiores artistas da música brasileira. Os ingressos já adquiridos permanecerão válidos automaticamente para a nova data. Caso o cliente opte pelo reembolso do ingresso, deverá entrar em contato pelo telefone +55 81 3427-7501 para receber as orientações. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos recebê-los no dia 27 de novembro para uma noite inesquecível.

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