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Show Zé Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam em dose dupla no Classic Hall, nesta sexta (27) Artistas sobem ao palco com dois shows completos; últimos ingressos à venda

Dois grandes nomes da música brasileira se encontram nesta sexta-feira (27), no Classic Hall, em Olinda, para uma noite que promete emocionar o público. Zé Ramalho e Geraldo Azevedo sobem ao palco com dois shows completos, reunindo sucessos que atravessam gerações. A apresentação está com os últimos ingressos à venda e promete ser um dos grandes encontros musicais do ano em Pernambuco.

No repertório, Zé Ramalho traz clássicos como “Chão de Giz”, “Admirável Gado Novo”, “Avôhai” e “Sinônimos”, enquanto Geraldo Azevedo apresenta canções que marcaram sua trajetória, como “Dia Branco”, “Táxi Lunar”, “Caravana” e “Bicho de Sete Cabeças”. Com estilos marcantes e uma forte ligação com a cultura nordestina, os artistas prometem uma noite de nostalgia, poesia e muita música brasileira.

Os fãs terão a oportunidade de conferir dois espetáculos completos em uma única noite, na estrutura do Classic Hall. Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteria da casa e pelo site da Bilheteria Digital.



SERVIÇO

Noite de shows com Zé Ramalho e Geraldo Azevedo

Quando: Sexta (27), a partir das 20h.

Onde: Clássico Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda.

Ingressos na Bilheteria Digital

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