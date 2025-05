A- A+

MÚSICA Zé Ramalho passeia por sucessos de carreira com show em Olinda Artista paraibano faz show nesta sexta (16) no Classic Hall, com ingressos a partir de R$ 80

O cantor e compositor de Brejo do Cruz, na Paraíba, no auge dos 75 anos de vida e pelo menos cinco décadas de uma trajetória potente e que o eleva a um dos gigantes da Música Popular Brasileira, sobe ao palco do Classic Hall neste sábado (17), para show em que vai passear por clássicos atemporais que incluem, entre outras canções, "Beira-Mar", "Mistérios da Meia-Noite" e "Vila do Sossego".

Com carreira iniciada em meio aos sucessos da Jovem Guarda, influenciado por Roberto e Erasmo, Renato e Seus Blue Caps e Golden Boys, Zé Ramalho passou a ter assinatura própria em seus trabalhos musicais quando passou a adotar a literatura de cordel.



Dessa forma, elementos do rock e da sonoridade nordestina começaram a se fazer presentes em seu cantar, chegando ao primeiro álbum ainda na década de 1970, com “Avôhai” e “Chão de Giz” - dois dos clássicos atemporais do paraibano - já integrando as faixas .











Autoral, tributos e parcerias"O segundo disco de José Ramalho Neto, “A Peleja do Diabo com o Dono do Céu”, viria na mesma década, em 1979 e apresentaria aos (bons) ouvidos do País a música “Admirável Gado Novo", assim como “Garoto de Aluguel” e uma das mais regravadas de sua trajetória, inclusive - e talvez principalmente - em festas de Carnaval e São João, "Frevo-Mulher".



Com dezenas de discos lançados e repertório extenso e autoral, Zé Ramalho também formou parcerias memoráveis, a exemplo do “Grande Encontro” ao lado de Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, e também com Alceu Valença, e que segue até os dias atuais na estrada.







Além disso, ele também enveredou em trabalhos celebrativos, exaltando outros nomes importantes da música ao lançar álbuns cantando Raul Seixas, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Beatles e Bob Dylan.

Pernambuco-Paraíba

Outro momento que merece ser exaltado na trajetória do paraibano foi o álbum de 1975 junto ao compositor pernambucano Lula Côrtes (1949-2011): “Paêbiru: Caminho da Montanha do Sol”.

O álbum, aliás, que completou 50 anos em 2025, foi celebrado recentemente em um festival no Teatro do Parque com a presença da banda Ave Sangria entre os convidados.



A parceria Pernambuco-Paraíba, vale ressaltar, é um dos projetos mais reconhecidos da cena cultural dos anos de 1970 em se tratando de trabalhos udigrudi e psicodélicos.

SERVIÇO

Show de Zé Ramalho

Quando: Sábado (17), às 20h (abertura dos portões)

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

