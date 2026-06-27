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Música Zé Ramalho volta à Olinda com a turnê "Show dos Sucessos" em setembro Cantor se apresenta no Classic Hall com repertório que reúne clássicos da carreira

O cantor e compositor Zé Ramalho está de volta à Olinda para um encontro especial com o público pernambucano. O artista se apresenta no dia 25 de setembro no Classic Hall com a turnê “Show dos Sucessos”, que reúne algumas das canções mais marcantes de sua trajetória.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria da casa de show e pelo site da Bilheteria Digital.

Repertório que atravessa gerações

Reconhecido como um dos principais nomes da música brasileira, Zé Ramalho construiu uma carreira marcada pela mistura entre a cultura nordestina, o rock, a poesia popular e temas ligados ao misticismo e às questões sociais.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, o artista lançou mais de 30 álbuns e emplacou músicas que se tornaram parte da história da MPB.

No repertório do espetáculo, o público poderá reencontrar sucessos como "Avôhai", "Chão de Giz", "Frevo Mulher", "Sinônimos", "Admirável Gado Novo" e "Beira-Mar".

Noite de clássicos

A apresentação promete revisitar diferentes fases da carreira do cantor, reunindo músicas que permanecem atuais e seguem conquistando novas gerações de fãs. Com sua voz marcante e forte presença de palco, Zé Ramalho deve transformar a noite em uma celebração de sua trajetória e da música popular brasileira.

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