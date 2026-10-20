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EXPOSIÇÃO Zé Som, nome das artes de Olinda, ganha exposição na cidade a partir de 27 de outubro Em memória, exposição "Pelas Mãos de Zé Som" será apresentada na sede da Sociedade Beneficente de Artistas e Operários de Olinda

Não havia pincéis. Os dedos faziam as vezes de expressar a arte de Zé Som em suas mais de 50 mil obras assinadas em tinta acrílica sobre tela e sobre eucatex.



Como temas, paisagens de Olinda, cidade que o tornou um dos nomes fortes da arte, e pela qual ele não hesitou em apresentá-la através do seu fazer artístico - tal qual fez com ambientações do Recife, da Zona da Mata pernambucana e também de Fernando de Noronha.



Trata-se do artista plástico José Carlos Sarmento, o Zé Som, que ganha, em memória, exposição para celebrar sua memória.



Ele que se foi em 2020, aos 69 anos, terá a partir de 27 de outubro obras expostas em "Pelas Mãos de Zé Som", em cartaz na sede da Sociedade Beneficente de Artistas e Operários de Olinda (SBAOO).



Por lá, o público será contemplado com um passeio por trabalhos do olindense produzidos entre os anos de 1976 e 2016.



Zé do Som será celebrado em exposição em Olinda | Crédito: Maíra Correia/Divulgação

Pelo menos 28 obras estarão na exposição, com temáticas variadas produzidas ao longo dos seus mais de 40 anos de trajetória na arte.



A mostra fica em cartaz para visitação, gratuita, até o próximo dia 27 de novembro.

SERVIÇO

Exposição "Pelas Mãos de Zé Som"

Quando: a partir de 27 de outubro até 27 de novembro

Onde: Sede da Sociedade Beneficente de Artistas e Operários de Olinda (SBAOO) - Rua Bernardo Vieira de Melo, 127, Cidade Alta, Olinda

Acesso gratuito

Visitação: de terça a sábado, das 13h às 17h

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