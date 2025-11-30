Dom, 30 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo29/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
separação

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam fim do casamento: "Não é uma decisão fácil"

Eles são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que morreu aos 11 meses

Reportar Erro
Zé Vaqueiro e Ingra Soares se separam após 6 anos de relacionamentoZé Vaqueiro e Ingra Soares se separam após 6 anos de relacionamento - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo, 30, o fim do casamento. Nas redes sociais, eles compartilharam o mesmo comunicado e pediram respeito à decisão.

"Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes", diz a nota.

O texto informa que a decisão foi um desafio após seis anos de relacionamento e que, neste momento, os corações de Zé e Ingra "pedem direções distintas".

Leia também

• Oscar, Cannes... Audiovisual dá emprego no Brasil com salário alto, mas ainda é instável

• Tradicional Baile do Menino Deus, no Recife, tem prévia no dia 14

• Ivete Sangalo anuncia fim do casamento com Daniel Cady; eles estavam juntos há 16 anos

"Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", diz o texto. "Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada."

O cantor e a influenciadora são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, e morreu aos 11 meses, em julho de 2024. Ingra também é mãe de Nicolly, de 15 anos, de um relacionamento anterior.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter