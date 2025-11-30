Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam fim do casamento: "Não é uma decisão fácil"
Eles são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que morreu aos 11 meses
Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciaram neste domingo, 30, o fim do casamento. Nas redes sociais, eles compartilharam o mesmo comunicado e pediram respeito à decisão.
"Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes", diz a nota.
O texto informa que a decisão foi um desafio após seis anos de relacionamento e que, neste momento, os corações de Zé e Ingra "pedem direções distintas".
"Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade", diz o texto. "Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada."
O cantor e a influenciadora são pais de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, e morreu aos 11 meses, em julho de 2024. Ingra também é mãe de Nicolly, de 15 anos, de um relacionamento anterior.