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SURPRESA Zé Vaqueiro surpreende moradores da Rocinha com show gratuito no Rio Cantor pernambucano apareceu de forma inesperada em evento local e animou público com sucessos do forró

O cantor pernambucano Zé Vaqueiro surpreendeu moradores da Rocinha ao realizar um show gratuito na comunidade, na noite de sábado (28). A apresentação inesperada mobilizou o público e transformou o evento em um momento de celebração local.

De passagem pelo Rio, o artista decidiu visitar a comunidade e acabou participando de uma programação já existente, ligada ao projeto Forró da Roça. Aproveitando a estrutura montada no local, ele subiu ao palco e apresentou alguns de seus principais sucessos, interagindo com o público e atendendo fãs.

A iniciativa não havia sido anunciada previamente, o que contribuiu para a repercussão entre os moradores. A presença do cantor rapidamente atraiu uma multidão e gerou registros nas redes sociais, com vídeos mostrando a participação do público e o clima festivo. A atitude de proximidade com o público e a disponibilidade para fotos e interações marcaram a passagem de Zé Vaqueiro pelo local.



Com forte presença de migrantes nordestinos, a Rocinha tem tradição ligada ao forró, o que ajudou a potencializar a conexão entre o repertório do cantor e o público presente. O artista e moradores compartilharam nas redes sociais momentos do show surpresa.



"Acordei pra comprar um creme pra hidratar o cabelo e dou de cara com um show do Zé vaqueiro", publicou uma internauta no X. "Rocinha não é para amadores, do nada um show surpresa do Zé Vaqueiro hoje", escreveu outra pessoa.

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