Zeca Baleiro é atração do Bem Brasil deste domingo (18), com o show "Mambo Só"
Apresentação gratuita neste domingo (18) reúne sucessos, faixas menos conhecidas e composições recentes do artista, que completa 60 anos em 2026
O cantor e compositor Zeca Baleiro é a atração do Bem Brasil neste domingo (18), a partir das 12h. Gravado no Sesc Itaquera, em São Paulo, o espetáculo “Mambo Só” será transmitido pela TV Cultura e pelos canais digitais da emissora, além do YouTube do Sesc São Paulo. A apresentação também poderá ser acompanhada presencialmente, com entrada gratuita.
O repertório passeia por diferentes fases da discografia do maranhense, alternando sucessos populares, músicas menos conhecidas e material de seus trabalhos mais recentes.
Embora a seleção varie a cada apresentação, algumas faixas permanecem entre as favoritas do público. É o caso de “Telegrama”, “Heavy Metal do Senhor”, “Babylon” e “Bandeira”.
Leia também
• Don L estreia na Sapucaí em desfile da Mocidade no Carnaval de 2027
• Da roda de pogo à pista de dança, "Pitty", novo álbum da artista baiana, traz inquietações do agora
• Eliana Pittman reencontra o Recife em show que canta Jorge Aragão e a própria história do samba
“Todo show é diferente. O repertório nunca é o mesmo”, diverte-se Baleiro.
Uma trajetória de múltiplas parcerias
A produção musical do artista inclui 17 álbuns de estúdio, cinco registros ao vivo em CD e nove DVDs, além de projetos que exploram diferentes linguagens e parcerias.
Entre eles está “Ode descontínua e remota para flauta e oboé – de Ariana para Dionísio”, trabalho inspirado na poesia de Hilda Hilst. Outro destaque é “Café no Bule”, realizado ao lado de Paulo Lepetit e Naná Vasconcelos.
Baleiro também dedicou parte de sua criação ao público infantil com o projeto “Zoró Zureta”, que gerou os CDs “Zoró Vol. 1” e “Zureta Vol. 2”, um aplicativo e o DVD de animações “A Viagem da Família Zoró”.
Em 2026, quando chega aos 60 anos, o cantor celebra a própria história com “Zeca 60”. A iniciativa reúne 60 canções selecionadas por ele e distribuídas em quatro coletâneas, cada uma com proposta estética própria.
O conjunto oferece um panorama de sua produção e dos caminhos percorridos ao longo da carreira.
A edição do Bem Brasil tem apresentação de Wandi Doratiotto e participação de Roberta Martinelli, responsável pela interação com a audiência durante o programa.
SERVIÇO
Bem Brasil – Zeca Baleiro
Quando: domingo (18/10), às 12h
Onde: Sesc Itaquera
Transmissão: TV Cultura, canais digitais da emissora e canal do Sesc São Paulo no YouTube.