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TELEVISÃO Zeca Baleiro é atração do Bem Brasil deste domingo (18), com o show "Mambo Só" Apresentação gratuita neste domingo (18) reúne sucessos, faixas menos conhecidas e composições recentes do artista, que completa 60 anos em 2026

O cantor e compositor Zeca Baleiro é a atração do Bem Brasil neste domingo (18), a partir das 12h. Gravado no Sesc Itaquera, em São Paulo, o espetáculo “Mambo Só” será transmitido pela TV Cultura e pelos canais digitais da emissora, além do YouTube do Sesc São Paulo. A apresentação também poderá ser acompanhada presencialmente, com entrada gratuita.

O repertório passeia por diferentes fases da discografia do maranhense, alternando sucessos populares, músicas menos conhecidas e material de seus trabalhos mais recentes.

Embora a seleção varie a cada apresentação, algumas faixas permanecem entre as favoritas do público. É o caso de “Telegrama”, “Heavy Metal do Senhor”, “Babylon” e “Bandeira”.

“Todo show é diferente. O repertório nunca é o mesmo”, diverte-se Baleiro.

Uma trajetória de múltiplas parcerias

A produção musical do artista inclui 17 álbuns de estúdio, cinco registros ao vivo em CD e nove DVDs, além de projetos que exploram diferentes linguagens e parcerias.

Entre eles está “Ode descontínua e remota para flauta e oboé – de Ariana para Dionísio”, trabalho inspirado na poesia de Hilda Hilst. Outro destaque é “Café no Bule”, realizado ao lado de Paulo Lepetit e Naná Vasconcelos.

Baleiro também dedicou parte de sua criação ao público infantil com o projeto “Zoró Zureta”, que gerou os CDs “Zoró Vol. 1” e “Zureta Vol. 2”, um aplicativo e o DVD de animações “A Viagem da Família Zoró”.

Em 2026, quando chega aos 60 anos, o cantor celebra a própria história com “Zeca 60”. A iniciativa reúne 60 canções selecionadas por ele e distribuídas em quatro coletâneas, cada uma com proposta estética própria.

O conjunto oferece um panorama de sua produção e dos caminhos percorridos ao longo da carreira.

A edição do Bem Brasil tem apresentação de Wandi Doratiotto e participação de Roberta Martinelli, responsável pela interação com a audiência durante o programa.

SERVIÇO

Bem Brasil – Zeca Baleiro

Quando: domingo (18/10), às 12h

Onde: Sesc Itaquera

Transmissão: TV Cultura, canais digitais da emissora e canal do Sesc São Paulo no YouTube.

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