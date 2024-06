A- A+

Festival Zeca Baleiro critica horário do show no festival Turá e diz "Não vou ficar, vou para casa assistir" Show do cantor junto a Chico César foi escalado para as 14h, abrindo o primeiro dia do Festival Turá

Zeca Baleiro e Chico César foram uma das primeiras atrações do primeiro dia do Festival Turá neste sábado, 29. Eles entraram no palco por volta das 14 horas para apresentar o show do álbum Ao Arrepio da Lei, projeto que gravaram juntos.

Na primeira pausa do roteiro para falar com o público, que ainda chegava ao Parque do Ibirapuera, onde o festival ocorre, Zeca se dirigiu à plateia e agradeceu a presença: "Eu sei que vocês vieram mais cedo para o show do Chitãozinho & Xororó, mas agradeço, mesmo assim". O show dos sertanejos está marcado para as 20h25.

"Eu não sou o curador do festival. Se fosse, não escalaria nosso show para duas da tarde. Isso é hora de comer", continuou Zeca. Em seguida, perguntou para Chico César se ele estava curtindo. O parceiro foi econômico no "sim" e disse que iria esperar para assistir ao show dos sertanejos.

"Eu não vou ficar. Vou para casa assistir Renascer. Estou viciado na novela. Mas só por isso não vou ficar", afirmou Zeca. Em seguida, ele anunciou a canção Ao Arrepio da Lei, que tem versos contra o sistema. "Essa música é meio country. Tem tudo a ver com Chitãozinho & Xororó".

Mais para frente, ao cantar Telegrama , disse que era uma canção "tão popular quanto Evidencias", hit dos sertanejos.

Zeca e Chico, além do repertório do álbum, cantaram músicas de suas carreiras solos. Entre elas, um medley com Da Taça, Lenha, Proibida Pra Mim e Onde Estará Meu Amor, que empolgou o público. Outra preferida da plateia foi Fogo nos Fascistas, composição de Chico César.







