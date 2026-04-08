MÚSICA

Zeca Baleiro traz ao Recife show "Piano", ao lado de Adriano Magoo

Marcado para 16 de maio no Teatro Guararapes, show do artista maranhense é inédito no Recife

Foto: Evaldo Gomes

Com cancioneiro conhecido, mas em novos arranjos, o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro chega ao Recife no próximo dia 16 de maio para o inédito "Piano" - show que faz ao lado de Adriano Magoo (piano, sintetizadores, samplers e acordeon) no Teatro Guararapes, com ingressos já disponíveis para venda.

No palco, Baleiro dá novos tons a clássicos como "Bandeira", "Telegrama" e "Babylon", dentre outros que integram um projeto iniciado com Magoo ainda em 2011, para posteriormente se transformar em ideias maiores.
 

Do show de outrora, "Não Adianta", de Sérgio Sampaio, "Me Deixa em Paz", de Monsueto e Airton Amorim e "Espinha de Bacalhau", de Severino Araújo, seguem no repertório, junto a outras canções que devem incluir composições de Belchior e Fausto Nilo.

SERVIÇO
Show "Piano", de Zeca Baleiro e Adriano Magoo
Quando: 16 de maio, às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 3182-8000

 

 

