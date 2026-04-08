Zeca Baleiro traz ao Recife show "Piano", ao lado de Adriano Magoo
Marcado para 16 de maio no Teatro Guararapes, show do artista maranhense é inédito no Recife
Com cancioneiro conhecido, mas em novos arranjos, o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro chega ao Recife no próximo dia 16 de maio para o inédito "Piano" - show que faz ao lado de Adriano Magoo (piano, sintetizadores, samplers e acordeon) no Teatro Guararapes, com ingressos já disponíveis para venda.
No palco, Baleiro dá novos tons a clássicos como "Bandeira", "Telegrama" e "Babylon", dentre outros que integram um projeto iniciado com Magoo ainda em 2011, para posteriormente se transformar em ideias maiores.
Leia também
• PC Silva 'vai ganhar o mundo' em turnê que começa no Recife nesta quinta-feira (9)
• Isabela Moraes em "Tem Alguém Aqui" renova em cantorias mais uma tradução de seus 'eus'
Do show de outrora, "Não Adianta", de Sérgio Sampaio, "Me Deixa em Paz", de Monsueto e Airton Amorim e "Espinha de Bacalhau", de Severino Araújo, seguem no repertório, junto a outras canções que devem incluir composições de Belchior e Fausto Nilo.
SERVIÇO
Show "Piano", de Zeca Baleiro e Adriano Magoo
Quando: 16 de maio, às 21h
Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets
Informações: (81) 3182-8000