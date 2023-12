A- A+

MÚSICA Zeca Pagodinho celebra quatro décadas de carreira em turnê pelo País; saiba data do show no Recife Sambista abre as comemorações em fevereiro, com gravação de DVD no Rio de Janeiro

Quando fevereiro chegar Zeca Pagodinho estará no Rio de Janeiro, precisamente no Estádio do Engenhão em gravação de DVD, ao vivo, para celebrar vida e obra.



É que no dia 4 do mês do Carnaval ele completa 65 anos e seguirá meses à frente comemorando também quatro décadas de trajetória na música, no samba.

E será em turnê País afora que o sambista carioca originário das rodas do Cacique de Ramos, vai festejar a trajetória, com shows programados a partir de junho em diversas cidades brasileiras.



Recife receberá o show em novembro. Aantes disso ele percorre cidades como São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador, entre outras capitais que inicialmente integram a maratona de shows programada para 2024.









DVD em Fevereiro

O start para a celebração dos 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho - tempo em que acumulou, pelo menos, 24 álbuns e mais de 12 milhões de cópias vendidas - será com o registro audiovisual: uma gravação de DVD ao vivo, no dia do seu aniversário, no Rio de Janeiro.



No palco, nomes como Alcione, Jorge Aragão, Xande de Pilares e Marcelo D2 participam da festa ao lado de Zeca.

Informações sobre venda de ingressos e local do show no Recife, ainda serão divulgadas.

Turnê 2024 - Datas



22/06 - São Paulo/SP

13/07 - Florianópolis/SC

27/07 - Campinas/SP

24/08 - Curitiba/PR

31/08 - Porto Alegre/RS

14/09 - Brasília/DF

05/10 - Salvador/BA

30/11 - Recife/PE

06/12 a 09/12 - Navio Zeca Pagodinho - 40 Anos

