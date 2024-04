A- A+

música Zeca Pagodinho, devoto de São Jorge, escolheu a data para lançar o clipe de 'Ogum'; veja o vídeo Faixa é o primeiro single da produção "Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo" e conta com a participação do rapper Djonga

Devoto declarado de São Jorge, Zeca Pagodinho escolheu o dia do Santo Guerreiro para lançar sua nova gravação de "Ogum". O nome faz referência ao orixá, entidade nas religiões de matriz africana e que é sincretizado com o santo. A faixa é o primeiro single da produção audiovisual do trabalho “Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo”.

A gravação é um samba sincrético, em parceria com o rapper Djonga. O público pode conferir a produção a partir desta terça-feira nos aplicativos de música. O vídeo pode ser conferido abaixo, assista:

De autoria de Claudemir e Marquinhos PQD, o samba foi gravado originalmente em 2008, pelo próprio Zeca Pagodinho para seu álbum “Uma Prova de Amor”. Na época, a parceira foi ao lado do cantor, multe instrumentista e compositor Jorge Ben Jor, que ao final declama um ponto de Ogum. Na nova produção, Djonga é quem canta os versos finais e declama o trecho.

A produção musical é assinada por Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha, com um cenário Zé Carratu e Dhiego Bueno, que, na interpretação da música, leva colorido ao cenário através de projeções de plantas Espada-de-são-jorge, o que vão brotando do chão. A iluminação é em tons de vermelho, que, com branco, as cores que simbolizam São Jorge. O telão também exibe imagens do Santo Guerreiro.

A gravação foi realizada em 4 de fevereiro deste ano no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio. A faixa faz parte da produção para celebrar os 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho, aos 65 anos.

