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doces Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças em Xerém: "Coelhinho chegou!" Cantor rodou pelo região da Baixada Fluminense onde tem seu sítio e presenteou vizinhos

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Como é de costume, o cantor Zeca Pagodinho foi às ruas de Xerém, na Baixada Fluminense, para distribuir ovos de chocolate para crianças da região, no início da tarde deste sábado (4). De regata e bermuda, ele dirigiu o seu conhecido quadriciclo, ao lado de uma picape que carregava os doces.

"Coelhinho da Páscoa chegou mais cedo em Xerém! Hoje teve distribuição de ovos de chocolate na região, com Zeca Pagodinho e sua família mantendo essa tradição de anos! Feliz Páscoa, família do samba! Que seja com muito amor, paz e samba, é claro!", anunciou a página do cantor.

O cantor mostrou animação com a iniciativa e chegou a cobrar para que um vizinho não esquecesse de pegar um ovo de Páscoa para uma menina.

Zeca tem um sítio no distrito que faz parte do município de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O local, refúgio do artista, já foi até cenário de um de seus trabalhos audiovisuais lançados.

"Boa Páscoa para todos! Vai começar a nossa festa. Vamos sair por aí distribuindo ovo de Páscoa", celebrou ele no vídeo publicado nas redes sociais.

Agenda do sambista

Em junho, Zeca Pagodinho irá se juntar a Jorge Aragão e Alcione em um show no estádio do Maracanã, que marcará o início da turnê “O maior encontro do samba” e conta com a participação especial de Martinho da Vila.

Em seguida, o show passará por São Paulo (20 e 21/06, Allianz Parque, com Martinho); Brasília (19/09, na Arena BRB Mané Garrincha, com Seu Jorge); Curitiba (07/11, na Ligga Arena, com Martinho e Alexandre Pires); Porto Alegre (14/11, no Estádio Beira-Rio, com Péricles); Belo Horizonte (28/11, no Estádio Mineirão, convidado a ser anunciado); e Salvador (19/12, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com Martinho).

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