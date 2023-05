A- A+

Música Zeca Pagodinho embarca em turnê internacional no final de maio Nos intervalos dessas agendas no exterior, Zeca tem apresentações no Brasil, nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus e Rio de Janeiro

No ano em que foi homenageado pelo samba-enredo do desfile de Carnaval da Acadêmicos do Grande Rio, o cantor e compositor

Zeca Pagodinho vai cruzar as fronteiras do Brasil para consolidar seu trabalho no exterior.



No dia 23 de maio, ele embarca para uma turnê pelos EUA e Canadá, onde fará shows em cidades como Boston, Montreal, Berkeley, Orlando, Nova York, entre outras.



Em julho, será a vez de Portugal e Irlanda entrarem no roteiro do artista. Já em outubro, ele estará de volta a Portugal, para show em Lisboa e, na sequência, se apresenta em Londres, Estocolmo, Amsterdam, Paris e Berlim.



Nos intervalos dessas agendas no exterior, Zeca tem apresentações no Brasil, nas cidades de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus e Rio de Janeiro, onde se apresenta, no dia 30 de setembro, no Qualistage. Esta última apresentação marcará o encerramento da turnê brasileira do show “Mais Feliz”.

