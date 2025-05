A- A+

CANTOR Zeca Pagodinho encontra Mimosa, sua gatinha perdida, e agradece 'preces' e dicas Equipe do sambista havia publicado vídeo com a gatinha para informar o desaparecimento

Zeca Pagodinho usou suas redes sociais para revelar que sua gata de estimação, Mimosa, foi encontrada. O pet tinha fugido de casa no final de semana e o cantor chegou a pedir ajuda de seus fãs e seguidores para encontrá-lo.

"Muito obrigado por todas as dicas, mensagens e preces", diz a legenda de sua postagem no Instagram.

O que aconteceu com a gatinha de Zeca Pagodinho?

Na segunda-feira, 27, a equipe do sambista havia publicado um vídeo com a gatinha para informar seu desaparecimento. "A felina, toda branquinha, fugiu da casa do Zeca nesse final de semana em Pedra de Itaúna."

Nos comentários, fãs e seguidores se mobilizaram com a situação. "Mimosa, tu vivendo um sonho e me apronta essa? Volte já, mocinha querida! Chico de Assis, interceda", comentou um usuário "Vai voltar para casa com vida e saúde", disse outro.





