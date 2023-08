Zeca Pagodinho irá ganhar estátua de bronze em Xerém, no Rio de Janeiro

A- A+

O cantor Zeca Pagodinho, 64 anos, será homenageado pela prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Uma estátua sua em bronze será inaugurada em Xerém, distrito do município. O local foi onde Zeca escolheu para morar e criar seus filhos e o monumento virá em reconhecimento ao seu papel como “embaixador da cultura da Baixada Fluminense ao redor do mundo”, declarou a Secretaria de Comunicação de Duque de Caxias. A cerimônia está marcada para o dia 23 de setembro.



Zeca tornou-se o morador mais ilustre de Xerém, estabelecendo residência no local e criando sua família. Além disso, o sambista também contribui para projetos sociais e culturais na região, tendo criado, em 1999, o Instituto Zeca Pagodinho, escola voltada para o desenvolvimento artístico e cultural de jovens da comunidade.



Em 2013, ficou marcada sua imagem num quadriciclo vermelho, ajudando vítimas das fortes chuvas que assolaram Xerém, na época.

