MÚSICA Zeca Pagodinho lança, nesta sexta-feira (31), nova versão de "Camarão que dorme a onda leva"; veja Lançamento faz parte do projeto audiovisual ''Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo'' que celebra a carreira do sambista

Nesta sexta-feira (31), Zeca Pagodinho lançou "Camarão que dorme a onda leva", a segunda música do projeto ''Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo''. A composição de Zeca, Beto Sem Braço e Arlindo Cruz, ganha uma nova versão que foi gravada em fevereiro deste ano no Nilton Santos, o Engenhão, estádio do Botafogo, clube de coração do artista.

O projeto audiovisual, que celebra os 40 anos de carreira do artista, traz uma nova interpretação e sonoridade de ''Camarão que dorme a onda leva''. O videoclipe pode ser visto no Youtube, mas o single está disponível nas plataformas de música.

Gravada pela ilustre Beth Carvalho, em 1983, no disco ''Suor no Rosto'', a faixa é um clássico do samba brasileiro e responsável por projetar Zeca Pagodinho no país. O sambista participou do clipe da cantora exibido em um programa nacional, que ajudou ele a sair do eixo Rio/São Paulo com esse marco de sua trajetória.

''A primeira vez que vi Zeca foi chegando no Cacique de Ramos, magrinho, com cavaco dentro de uma sacola de supermercado. Quando ele começou a cantar 'Camarão que dorme a onda Leva', me conquistou no ato. Falei pra ele: 'Vou gravar essa música no meu próximo disco e você vai comigo.' No dia da gravação ele, que nunca tinha entrado em estúdio, estava nervoso e eu disse: 'Zeca, fecha os olhos, finge que você está na roda de samba do Cacique', e ele se soltou. Quem ganhou foi o Brasil'', disse Beth Carvalho em depoimento.

A primeira música lançada do projeto ''Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo'', foi ''Ogum'', no dia 23 de abril. A canção conta com a participação do rapper Djonga.

