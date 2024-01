A- A+

BBB24 Zeca Pagodinho no Big Brother Brasil? Saiba sobre a participação do sambista no reality Celebrando neste 2024 quatro décadas de carreira, Zeca é uma das novidades da semana na casa

Na vibe "deixa a vida me levar", o cantor Zeca Pagodinho vai botar os brothers e sisters na roda (de samba) neste sábado (27), no comando da festa da noite - que vai contar também com a participação de Pretinho da Serrinha.



Zeca integra o rol de artistas da programação das festas da semana do BBB24. Antes dele, já nesta quarta-feira (24), a banda Jota Quest faz show para os confinados da casa.

Zeca, 40 anos

Com uma maratona de shows palcos Brasil afora, Zeca Pagodinho celebra neste 2024 quatro décadas de uma carreira consolidada na música, no samba.





Além da trajetória, que soma 24 álbuns, o carioca de Irajá está prestes a completar 65 anos de vida no próximo dia 4 de fevereiro, ocasião em que acontecerá a gravação de um DVD no estádio do Engenhão (RJ).



Nomes como Alcione, Xande de Pilares e Seu Jorge estão entre os convidados da festa que terá o registro audiovisual ao vivo em show celebrativo aos 40 anos de carreira e as pouco mais de seis décadas de existência.



No segundo semestre, Zeca passa a circular pelo País com shows em diversas cidades, entre elas o Recife. Na capital pernambucana ele se apresenta no dia 30 de novembro no Classic Hall.



As comemorações finalizam em dezembro com o cruzeiro "Navio Zeca Pagodinho - 40 Anos".

