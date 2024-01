A- A+

animação Zeca Pagodinho vira personagem no Mundo Bita; clipe será lançado nesta sexta (12) Nova temporada da "Rádio Bita" homenageia o samba e trará, ao longo do ano, grandes artistas da música brasileira

Abrindo os trabalhos de 2024, o Mundo Bita lança, nesta semana, o primeiro clipe da nova temporada da Rádio Bita, que contará com a ilustre presença – em animação – de ninguém mais, ninguém menos que Zeca Pagodinho. O sambista irá se juntar a Bita e seus amigos na música “Deixa a vida me levar”, grande sucesso do seu repertório.

A estreia do clipe será nesta sexta (12), às 10h, no canal do Youtube da animação, que conta, atualmente, com 17 bilhões de views e 13 milhões de inscritos.

Rádio Bita cai no samba

A temporada da Rádio Bita em 2024 homenageia o samba. Além de Zeca, ao longo do ano, participarão outros artistas representantes do gênero brasileiro por excelência.

Em “Deixa a vida me levar”, estarão retratadas algumas referências da vida de Zeca, como o quadriciclo que viralizou em 2013, quando o cantor socorreu vítimas das enchentes do bairro de Xerém, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A feira onde o cantor trabalhou antes de iniciar sua carreira artística também é cenário do clipe.



O clipe

No clipe de “Deixa a vida me levar”, Zeca dirige pelas ruas o seu famoso quadriciclo e, num passe de mágica, transforma uma maleta em uma barraca de feira com frutas apetitosas. Perto dali, as crianças são surpreendidas por um passarinho guloso que come todas as maçãs que elas levaram para o piquenique.

O Bita entra em ação e tem a ideia de pedir ajuda ao amigo feirante, que resolve a questão de forma gentil e animada. Como não poderia deixar de ser, o passeio termina em uma animada roda de samba, com todos cantando e dançando alegremente ao som do cavaquinho de Zeca.

