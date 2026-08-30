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CASÓRIO

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio de Janeiro

Cerimônia foi restrita a familiares e conduzida por um pastor, respeitando a fé de Zeca Veloso, que é evangélico.

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Caetano e Paula Lavigne prestigiam casamento do filho Zeca VelosoCaetano e Paula Lavigne prestigiam casamento do filho Zeca Veloso - Foto: Reprodução/Instagram @caetanoveloso

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne se casou neste fim de semana, no Rio de Janeiro. A notícia foi dada pelo Instagram do compositor e da produtora. A noiva é Mariana Fernandes.

Caetano e Paula fizerem um post em conjunto com a legenda:

"Emoções profundas. O casamento de Mariana e Zeca se deu com muita beleza. A presença das famílias confirmava a firmeza da decisão dos dois jovens. As palavras de fé cristã do pastor foram acolhidas pelos adultos e pelas crianças. Houve risos e lágrimas. Linda música pelo quarteto de cordas. Um dia de grande importância em nossas vidas. Que o casal seja muito intensamente feliz".

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A união foi celebrada em uma cerimônia restrita para familiares na cidade carioca, conduzida por um pastor e embalada por um quarteto de cordas, respeitando a fé de Zeca Veloso, que é evangélico.

Zeca é o filho do meio do casal, sendo o segundo dos três filhos do cantor. É o primogênito da união entre Caetano e Paula Lavigne , e irmão de Moreno Veloso (filho de Caetano com Dedé Gadelha) e de Tom Veloso (o caçula, também filho de Caetano e Paula Lavigne).

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