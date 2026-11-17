Zélia Duncan e Hamilton de Holanda participam do espetáculo Caixa de Natal, em dezembro
Com coral formado por crianças e adolescentes, 12ª edição do Caixa de Natal acontece em 6 de dezembro, na fachada da Caixa Cultural Recife
A Praça do Marco Zero recebe, no dia 6 de dezembro, a 12ª edição do espetáculo Caixa de Natal. A programação reunirá o coral de crianças e adolescentes do projeto, a cantora Zélia Duncan e o bandolinista Hamilton de Holanda como artistas convidados.
O espetáculo será realizado das 18h às 19h30, nas janelas e na varanda da Caixa Cultural Recife, com acesso gratuito.
Sob a direção musical dos regentes Gilvan Lucas e Gleyce Vieira, e com coreografia de Bruna Renata, o grupo apresenta um repertório com arranjos assinados por Tovinho. Os figurinos são criação de Francisco Camara.
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A apresentação é o resultado de um processo desenvolvido ao longo do ano, que mobiliza profissionais de diferentes áreas, da seleção das músicas à produção artística e técnica.
Além da montagem do espetáculo, a iniciativa mantém atividades semanais de canto coral destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
O projeto também busca atuar na prevenção de problemas como trabalho infantil, violência doméstica e envolvimento com drogas.
Convidados
Entre os convidados, Zélia Duncan leva ao palco uma trajetória que ganhou projeção nacional nos anos 1990, especialmente com músicas como “Catedral” e “Alma”.
Natural de Niterói (RJ), a artista transita por diferentes vertentes da música brasileira e do pop, passou pelo grupo Os Mutantes e construiu uma carreira com apresentações dentro e fora do país.
Já Hamilton de Holanda é reconhecido pelo trabalho de renovação do bandolim e pela aproximação entre o choro, o jazz e outras expressões da música brasileira.
Com cinco prêmios Grammy Latino, em 18 indicações, o instrumentista já dividiu projetos e palcos com nomes como Hermeto Pascoal, Djavan, Chucho Valdés e Wynton Marsalis.
A estrutura do evento prevê recursos de acessibilidade. Serão disponibilizadas mil cadeiras destinadas a idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de área para cadeirantes.
A organização também contará com profissionais de apoio, tradução em Libras, audiodescrição e um espaço reservado para pessoas neurodivergentes e seus acompanhantes.
SERVIÇO
Caixa de Natal – 12ª edição
Com Zélia Duncan e Hamilton de Holanda
Quando: 6 de dezembro de 2026 (domingo), das 18h às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Entrada gratuita
Instagram: @caixaculturalrecife e @caixadenatal