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FAMOSOS Zélia Duncan fala da relação com Jô Soares e revela que não consegue apagar seu contato do celular Em entrevista ao "Conversa vai, conversa vem", cantora, que é casada com Flavia Pedras, ex-mulher do apresentador, conta que do ciúme nasceu uma grande amizade

Zélia Duncan falou da saudade que sente de Jô Soares. A cantora e o apresentador se tornaram amigos após ela se casar com Flavia Pedras, ex-mulher do apresentador.

Do ciúme que Zélia tinha da relação íntima do ex-casal no início do encontro com Flavia, nasceu uma grande amizade entre o trio, que se reunia para conversar e assistir a filmes.

Em entrevista ao "Conversa vai, conversa vem", a artista revelou que jamais conseguiu apagar o contato de Jô de seu celular.

Você e e a designer Flavia Pedras resolveram ficar juntas na pandemia, assinaram união estável... O que descobriu de mais importante sobre o amor com ela?

A permanência. Não conhecia. Claro que o negócio de a gente estar mais madura... a importância do companheirismo.

É verdade essa história de ser amiga do seu amor. E a gente tem uma situação espacial privilegiada, eu tenho o meu espaço, e ela o dela em casa. Cada uma tem um quarto. Pra mim, isso era impensável. Sapata raiz, né? (risos). Aprendi a ficar colada, era tudo junto. Flavia é bem mais independente que eu.

Flavia e Jô Soares, mesmo separados, mantinham uma rotina íntima da qual você tinha um ciuminho por não ser incluída né? Compreensível para alguém que sempre lutou pela visibilidade...

Eu não era incluída. Reajo mal, me esconder é difícil, tenho 1 metro e 71...

Esse negócio de 'tamo junta' muito bem, na paixão, depois vai pra lá e é silêncio total... Não reagia bem.

E olha que já tinham se separado há muito tempo quando eu apareci, mas era desconhecido para mim, ia ter um ciuminho...

Até a coisa se reverter...

Ele mesmo foi muito inclusivo comigo. Faltava ela dizer mais... ela estava acostumada a não dizer.

Fui ficando, ficando e teve que dizer. Tenho saudade dele, do que aconteceu com a gente. Minha geração cresceu com o Jô, estar naquela convivência com um ídolo, aquela cabeça. E, na intimidade, era a mesma coisa: o cara que conta histórias de todo o meio musical, culto, engraçado. Passamos por muita coisa, que bom que tive esse tempo para desfrutar do amigo Jô.

Como é que o contato dele era salvo no seu telefone?

Capitão Gay (nome de um personagem icônico do humorista). Até hoje não consigo tirar. Se pegar meu celular, tá lá.

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