Zendaya dita as regras do jogo em ''Rivais''; leia a crítica do filme

Ditando as regras do próprio jogo, Tashi (Zendaya), uma prodígio do tênis, assume a posição de treinadora no esporte e consegue transformar o seu marido, o tenista mediano Art (Mike Faist), em um campeão mundial na modalidade.



"Rivais", que estreia nesta quinta-feira (25) nos cinemas brasileiros, ganha uma tensão quando o casal de tenistas reencontra o jogador Patrick (Josh O'Connor), ex-melhor amigo de Art e ex-namorado de Tashi, ressuscitando antigas rivalidades dentro e fora da quadra.



Relação de poder

O reencontro é motivado pela sequência de derrotas que Art enfrenta na carreira esportiva, mas com o entrelaçamento desses personagens, a tensão entre eles é acentuada. O filme estabelece dentro dessa aflição uma relação de poder e ego, causada pelo triângulo amoroso, fazendo ressurgir o passado e as nuances que envolvem os três tenistas, na busca incansável pela vitória.



O cenário esportivo, as cenas eróticas e os egos feridos são planos de fundo para a temática que o diretor discute neste longa-metragem que é a relação de poder. Desejo, ganância, frustração e ciúme aumentam conforme a narrativa cresce e o espectador consegue compreender o passado dos protagonistas e a frágil relação que eles mantêm no presente, com cada um dos personagens buscando suas redenções.



Zendaya mais madura?

Protagonista da trama, Zendaya ficou conhecida por conta da suas participações nos filmes mais recentes do amigo da vizinhança, como "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", a atriz deve surpreender os fãs que não estão acostumados a vê-la em um papel mais dramático.



Na tentativa de desvincular sua carreira de obras produzidas para o público infantojuvenil, a atriz norte-americana, de 27 anos, está tomando um rumo mais maduro na escolha de seus novos papéis.

Recentemente, a jovem artista ganhou destaque pela suas atuações na franquia de "Duna" e na aclamada série da HBO "Euphoria", demonstrando um amadurecimento na interpretação de personagens complexos e com ápices de dramaticidade.



Em "Rivais", Zendaya teve mais uma oportunidade de explorar sua atuação no gênero de drama, ao interpretar a contraditória Tashi, em um filme emocional e, em meio às diversas tensões criadas na trama, a atriz ainda conseguiu oferecer certa sexualidade para a personagem.

No processo da pré-produção do longa-metragem, a atriz passou três meses convivendo ao lado do ex-tenista e treinador estadunidense Brad Gilbert. A ideia era que a artista deveria se habituar à rotina esportiva, criando práticas e costumes para incorporar na interpretação do personagem.



Os atores Mike Faist ("Amor, Sublime Amor") e Patrick Zweig (da série "The Crown") tiveram que assumir a responsabilidade neste longa de criar um rivalidade entre seus personagens sem serem ofuscados pela atuação da parceira de elenco Zendaya.



O filme é dirigido pelo cineasta italiano Luca Guadagnino, conhecido pela direção de "Me Chame Pelo Seu Nome", "Até os Ossos" e "Suspíria - A Dança do Medo", com o roteiro assinado pelo dramaturgo norte-americano Justin Kuritzkes, estreando como roteirista nas telonas.



A dupla criativa deve retornar ao cinema para trabalhar no próximo filme de Guadagnino, chamado de "Queer", um drama histórico baseado no romance homônimo de 1985 de William S. Burroughs.

