Zendaya, Sabrina Sato e Jason Momoa: o que esperar da CCXP que abre 10ª edição nesta quinta (30)

Enfileirar atores do naipe de Jason Momoa, Chris Hermsworth, Kurt Russell, Zendaya e Timothée Chalamet em uma mesma lista de presença poderia ser o grande trunfo do tapete vermelho de alguma premiação ou pré-estréia internacional. Mas não é. O time de estrelas, na verdade, deve bater cartão na Comic Con Experience 23 (CCXP23), cuja décima edição se desenrola na capital paulista a partir de hoje, dia 30, até o próximo domingo.

Além da seleção de atores, o evento conseguiu – pela primeira vez – garantir a presença de uma das figuras do cinema mais pedidas pelo público nerd (ou geek, como se diz hoje em dia) habitué da convenção. Trata-se do diretor Zack Snyder, do qual a ficha corrida passa pelos longas "300" (2006), "Liga da Justiça" (2017) e "Watchmen" (2009). O norte-americano vem ao evento para promover a primeira parte do duo de filmes "Rebel Moon", a ser lançado pela Netflix em 22 de dezembro.

A programação se estende por mais de 200 horas de conteúdo, somadas à já tradicional artists valley com 500 quadrinistas, instalado logo na entrada do pavilhão, e o vai e vem de cosplayers — que são uma atração à parte com seus trajes fidelíssimos à "realidade" criada nos filmes e séries. Este ano, contudo, algumas novidades prometem mudar o cenario da atração: a área com jeitão de medieval, por exemplo, ganhou uma capelinha para casamentos (de brincadeira, vale dizer) e um novo palco reduzido. Talvez a maior inovação se veja no Thunder, o superpoderoso espaço principal. Nele Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, falará sobre seu processo criativo às 18h desta quinta-feira. E inaugurará a presença de grandes nomes da música no evento, uma tendência que veio pra ficar.





– O conteúdo é apresentado como um grande show. Eu explico para um leigo que a CCXP é a Olimpíada da cultura pop, do universo nerd. É (uma atração) para toda a família e é a celebração de diversas categorias, com opções para todos os gostos — diz Beto Fabri, vice-presidente de Conteúdo e Marca da CCXP. — A presença do Bruce Dickinson é a prova que cultura pop para nós tem muito de cinema e streaming, mas vai além. Quando pensamos no que amamos, a música está presente nos filmes. Tudo se conversa. E ele é um ícone, que está em uma banda que faz um show que é quase uma peça da Broadway.

O evento chega a sua décima edição e, como a programação sugere, muito bem estabelecido em São Paulo. Para se ter uma ideia, espera-se mais de 285 mil pessoas em todos os dias de atividades. Seu tamanho, inclusive, começa a desafiar a cidade. Beto Fabri explica que mesmo o número de quartos de hoteis de luxo disponíveis na capital paulista não se mostram suficientes (em quantidade) para o apetite das produtoras em trazer seu time para cá. Outra medida da potência do evento é a ocupação total do São Paulo Expo, maior arena de exposições do país, que tradicionalmente recebe o evento. Por lá é preciso inclusive ocupar até parte do estacionamento e da área externa para organizar o fluxo de pessoas.

— O único jeito de aumentar a CCXP seria incluíndo mais dias de programação no evento. É algo que a gente considera – revela Fabri.

Expansão internacional

Enquanto os dias extras na capital não chegam, a organização do evento brasileiro está em meio ao franco processo de criação de uma versão mexicana da atividade. Previsto para estrear em maio do ano que vem, a novidade será mais um ponto de conexão entre o negócio brasileiro e as produções de Hollywood — graças ao empurrãozinho geográfico que o México dará às negociações. O negócio, contudo, começara em formato menor e a proposta é que escale com o tempo, assim como ocorreu na versão brasileira. Na versão mexicana, a CCXP será feita em parceria com a Ocesa, empresa local de eventos cuja atuação também se estende para o ramo da música.

— O evento acontecerá no maior centro de eventos do México, mas que é menor que o São Paulo Expo. Ainda assim, é bem grande. Para o primeiro ano, esperamos 100 mil pessoas, que foi mais ou menos o que tivemos na estreia no Brasil, somos muito pé no chão — afirma Fabio Reis, diretor de parcerias da Omelete Company — Não é o evento brasileiro no México, é a criação de uma nova CCXP mexicana.

De volta ao Brasil

Ainda dentro da programação brasileira que deve se desenrolar entre hoje e domingo, é razão de muita ansiedade a presença da apresentadora Xuxa, a homenageada dessa edição. Em painel exclusivo, um dos maiores ícones da televisão brasileira terá sua carreira revisitada e celebrada no maior palco do pavilhão. Também deve ganhar uma calorosa recepção do público o britânico Anthony Daniels, responsável por fazer o robô C-3PO da franquia Star Wars. A presença dele marca a celebração dos 40 anos de lançamento do "Episódio VI: O Retorno de Jedi". Produtores que estão lidando com Daniels, inclusive, garantem que o ator quer muitíssimo interagir com o público e ficar perto fisicamente — o que, por vezes, é uma restrição de estrelas desse quilate.

Ainda na programação que deve se desenrolar nos próximos dias, o Prime Video, por sua vez, dedicará atenção especial ao lançamento de "Fallout", série inspirada nos games homônimos e com previsão de lançamento marcada para o ano que vem. A novidade tem assinatura dos criadores da série futurista Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy. A Warner terá ativações de lançamentos como "Wonka", filme que contará a vida do insólito empreendedor do ramo de chocolates (e como ele conheceu os oompa-loompas). O time ainda levará uma atividade especial para o filme “Evidências do Amor”, com Sandy no elenco. Para Duna: Parte 2, um elenco de peso formado pelos atores Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh, além do diretor Denis Villeneuve também estão confirmados.

Deve levar a uma onda de emoções, ainda, a presença do elenco filme “Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe”. A trupe faz parte de uma cinebiografia da banda que conta como foi a ascenção meteórica do grupo no showbiz nacional.

Por falar em conteúdo brasileiro, a Globoplay vem com farta opção de entretenimento: das séries aos documentários, entre outras novidades para o ano de 2024. O painel principal será aberto por Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, e contará com a apresentação de Sabrina Sato e Paulo Vieira. A dupla ocupará o espaço mais disputado na arena, o palco Thunder, com 75 minutos de conteúdo. Entre as novidades, há a presença ilustre de diversas séries originais. Entre elas, "Justiça 2", e a segunda temporada de "Os Outros" e de "Rensga Hits!". E, é claro, uma espiadinha no que será o ‘BBB24’

