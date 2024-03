Zezé di Camargo, Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, Galvão Bueno: conheça as fazendas dos famosos

A- A+

Quando pensamos em riqueza e sucesso é comum imaginar mansões luxuosas e carros de última geração. Para alguns famosos brasileiros, no entanto, o verdadeiro símbolo de status está nas vastas extensões de terra que possuem. De Zezé Di Camargo a Wesley Safadão, diversos artistas investiram em fazendas milionárias, transformando esses espaços em refúgios de luxo e, em alguns casos, em prósperos negócios.

Zezé Di Camargo: paixão pela pecuária

Fazenda de Zezé Di Camargo — Foto: Reprodução



O cantor sertanejo Zezé di Camargo considera a pecuária como sua segunda profissão. Proprietário da Fazenda “É o Amor’, localizada em Araguapaz (GO), Zezé investe na criação de gado da raça Nelore, almejando se tornar o principal produtor de animais de alta genética do país. Com uma extensão de 1.500 hectares, a fazenda abriga vacas avaliadas em até R$ 1,5 milhão cada. Além disso, conta com um laboratório especializado na reprodução de gado Nelore puro.

Wesley Safadão: um haras de pura elegância

Wesley Safadão em cima do cavalo em sua fazenda — Foto: Reprodução



O cantor Wesley Safadão não se contenta apenas com os palcos. Ele investiu em uma luxuosa propriedade na cidade de Aracoiaba, no Ceará, onde ergueu o “Haras WS”. Com uma estrutura de lazer para a família e amigos, que inclui piscina, lagos artificiais e cachoeiras, o Haras também é um espaço dedicado ao comércio de genética da raça Quarto de Milha. Destaque para os cavalos Don Principe e Streak Of Fling, avaliados em R$ 2,2 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: o encanto da Serra

Giovana e Bruno em família na fazenda — Foto: Reprodução



O casal de artistas possui o “Rancho da Montanha", localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Com uma área de 260 mil m², a propriedade não apenas oferece um refúgio para a família, mas também abraça iniciativas sustentáveis, como o reflorestamento e a reabilitação de animais vítimas de maus-tratos. Além disso, o Rancho funciona como um hotel fazenda de luxo, com diárias mínimas de R$ 20 mil.

Galvão Bueno: do gramado à vinícola

Galvão Bueno curte sua fazenda em cima do cavalo — Foto: Reprodução



O apresentador esportivo Galvão Bueno é conhecido não apenas por sua voz marcante nas transmissões de futebol e Fórmula 1, mas também pelo amor aos vinhos. Ele é proprietário do Bueno Wines, localizado em Candiota, no Rio Grande do Sul. Com uma área de 108 hectares, a propriedade cultiva as uvas cabernet sauvignon e merlot, além de investir na produção de azeite e na criação de gado e cavalos de raça.

Marcos Palmeira: orgânicos nas montanhas

Marcos Palmeiras celebra o aniversário de sua fazenda — Foto: Reprodução



O ator Marcos Palmeira, famoso por seus papéis marcantes na televisão, também é um fazendeiro dedicado. Sua propriedade, o Vale das Palmeiras, localizada em Teresópolis, no Rio de Janeiro, é referência na produção de alimentos orgânicos. Desde 1997, Palmeiras foca na produção de laticínios, mel, café e chocolate, seguindo os princípios da agricultura sustentável. Com uma área de 200 hectares, a fazenda se destaca no setor, produzindo cerca de 110 mil litros de leite anualmente e sediando eventos dedicados à agricultura orgânica. Mês passado, a fazenda do ator completou 27 anos.

O hábito de possuir uma fazenda não é exclusivo dos famosos no Brasil. Investir em propriedades rurais, como vinícolas e casas de campo, é uma escolha popular entre muitas personalidades estrangeiras. Esses espaços oferecem privacidade, beleza natural e oportunidades de investimento.

Brad Pitt e Angelina Jolie eram donos do Château Miraval, uma vinícola na região de Provence, na França, onde produziam seu próprio vinho rosé de alta qualidade. A propriedade é alvo de disputa entre o ex-casal. George Clooney possui uma villa no Lago Como, na Itália, onde cultiva oliveiras e produz seu próprio azeite. Já Madonna é dona de uma propriedade rural em Sintra, Portugal, onde produz vinho. Johnny Depp possui uma propriedade rural na região de Plan-de-la-Tour, na França, onde cultiva vinho e produz sua própria marca, chamada "Clos de Tartar".

