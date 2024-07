A- A+

POLÊMICA Zezé Di Camargo impediu Gusttavo Lima de regravar duas músicas: ''Sem autorização é desrespeito'' A decisão foi tomada pelo artista com o intuito de preservar a identidade das canções

Zezé Di Camargo revelou ter impedido Gusttavo Lima de regravar duas de suas canções de sucesso, ''Será Que Foi Saudade'' e ''Diz Pro Meu Olhar''. Segundo ele, a decisão foi tomada para preservar a identidade e a relevância de suas músicas.

"Ele gravou, sem minha autorização, sem falar nada comigo", desabafou Zezé, em entrevista para o canal de YouTube do jornalista André Piunti. "A gravadora veio pedir autorização e eu falei: ‘Cara, não vou liberar’. Essas músicas estão no meu radar para uma releitura moderna. Um fã do Gusttavo Lima de 20 anos não vai lembrar dessa música comigo. Se ele grava, assume a paternidade da música", completou o cantor.

O sertanejo também destacou que a decisão não foi motivada por egoísmo. "Primeiro, tem que respeitar o seu trabalho. Quando gravam sem sua autorização, é um desrespeito. Se pedem e você nega, é porque você tem uma intenção com aquela música. É o seu principal produto, a sua matéria-prima", argumentou.

